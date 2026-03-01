Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie C: il Carpi cade ad Ascoli

Serie C: il Carpi cade ad Ascoli

Nella 29esima giornata del campionato di serie C, due gol nel primo e uno nel secondo tempo

1 minuto di lettura

Caduta del Carpi, battuto in trasferta dall'Ascoli per 3 a 0. Emiliani sotto di due gol dopo poco più di un quarto d'ora (reti di Chakir al 3' e Silipo al 16'), poi il colpo finale al 68' messo a segno da D’Uffizi. La squadra di Cassani è al momento 13esima in classifica con 32 punti.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Rifiuti a Carpi, l'abbandonatore seriale di Cortile sarà segnalato dalla indefessa consigliere Brina?

Rifiuti a Carpi, l'abbandonatore seriale di Cortile sarà segnalato dalla indefessa consigliere Brina?

'Carpi, sbagliato allargare la Ztl: così Righi non parla dei problemi veri, Aimag su tutti'

'Carpi, sbagliato allargare la Ztl: così Righi non parla dei problemi veri, Aimag su tutti'

Carpi, conferita la cittadinanza onararia a Liliana Segre: solo Avs si astiene

Carpi, conferita la cittadinanza onararia a Liliana Segre: solo Avs si astiene

Carpi, schianto all'incrocio tra via Guicciardini e via Vico

Carpi, schianto all'incrocio tra via Guicciardini e via Vico

Scomparso domenica sera, apprensione per un 15enne di Carpi

Scomparso domenica sera, apprensione per un 15enne di Carpi

Serie C: dopo 84 giorni il Carpi torna alla vittoria

Serie C: dopo 84 giorni il Carpi torna alla vittoria

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

Calciomercato, Modena oculato e rosa ringiovanita

Calciomercato, Modena oculato e rosa ringiovanita

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Sottil: 'Il Modena più brutto, sbagliato tutto, chiedo scusa'

Sottil: 'Il Modena più brutto, sbagliato tutto, chiedo scusa'

Il peggior Modena della stagione battuto dal Padova 2-1

Il peggior Modena della stagione battuto dal Padova 2-1

Modena, oggi arriva il Padova per continuare la striscia positiva

Modena, oggi arriva il Padova per continuare la striscia positiva

Serie D, il caso Imolese rischia di riscrivere la classifica del girone D di Serie D

Serie D, il caso Imolese rischia di riscrivere la classifica del girone D di Serie D