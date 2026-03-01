Caduta del Carpi, battuto in trasferta dall'Ascoli per 3 a 0. Emiliani sotto di due gol dopo poco più di un quarto d'ora (reti di Chakir al 3' e Silipo al 16'), poi il colpo finale al 68' messo a segno da D’Uffizi. La squadra di Cassani è al momento 13esima in classifica con 32 punti.
Serie C: il Carpi cade ad Ascoli
Nella 29esima giornata del campionato di serie C, due gol nel primo e uno nel secondo tempo
