C’è chi parla di schiaffo, ma la società reggiana respinge la ricostruzione, sminuendola. 'Il nostro giocatore ha sbagliato – spiega al Carlino Reggio lo storico dirigente del club, Corrado Guidetti – Ma sostiene di essere stato provocato dall’arbitro durante la partita, ma questo non giustifica ovviamente una reazione di questo tipo.
Seconda categoria, schiaffeggia arbitro: in arrivo una pesante squalifica per Capuozzo della Cerredolese
'Purtroppo il nostro atleta era nervoso dopo che l’arbitro ha concesso il secondo rigore contro di noi nella partita'
