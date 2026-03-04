Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena: tentato furto su auto in sosta

Bloccato nella notte dalla Polizia in via Cerretti un 39enne già conosciuto dalle forze dell'ordine Insieme ad un complice stava smontando il paraurti

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di tentato furto aggravato in concorso su un autoveicolo.

I fatti riportano alla scorsa notte quando intorno alle ore 2.50, la Squadra Volante è intervenuta in via Cerretti all’angolo con strada Albareto, in quanto un residente, attirato dai forti rumori provenienti dalla strada, aveva segnalato tramite 112 NUE la presenza di due uomini verosimilmente intenti a smontare il paraurti anteriore di un’autovettura in sosta.

All’arrivo della polizia i due si sono dati alla fuga prendendo direzioni opposte. Gli agenti hanno raggiunto e bloccato il 39enne nei pressi del parco XXII aprile.

Da un primo sopralluogo gli operatori hanno constatato che effettivamente un’autovettura parcheggiata in via Cerretti, presentava parte del paraurti anteriore smontato e uno dei vetri fissi anteriori in frantumi.

Dietro all'autovettura si trovava un’altra utilitaria, con le chiavi di accensione inserite nel quadro, al cui interno sono stati rinvenuti un cacciavite e un paio di guanti da lavoro. A seguito di accertamenti è emerso che quest’ultimo veicolo è stato più volte segnalato quale mezzo utilizzato per la commissione di reati predatori. In corso indagini per risalire all’identità dell’altro uomo.

La posizione amministrativa dell’uomo fermato è al vaglio della Divisione Anticrimine per l'adozione di idonea misura di prevenzione

Articoli Correlati
Scandalo Fondazione Modena, possibile che nessuno nel Cdi abbia un po' di dignità?

Papilloma Virus (HPV), al via una nuova campagna di vaccinazione gratuita e a pagamento con invio di SMS

Sicurezza a Modena: confronto di tre ore tra il sindaco e il comitato Modena Merita di Più

Via Rep. Montefiorino: di nuovo occupati gli appartamenti sgomberati

Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Giornata Mondiale Fauna Selvatica: legalità e tutela dell’ambiente al centro dell’azione dei Carabinieri Forestali

Articoli più Letti Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Articoli Recenti Lutto alla Cooperativa Sociale Nazareno, è morto Cesare Paltrinieri

Metalmeccanici Uil Modena: Rosario Romano nuovo segretario

Si finge poliziotto e deruba una anziana: arrestato 19 enne

Modena, Ausl alla Cgil e Uil: ‘Vogliamo riportare al più presto al tavolo una nuova proposta di accordo’

