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Modena, l'idea di Muzzarelli: 'Organizzare cinque giorni di concerti di Vasco'

Modena, l'idea di Muzzarelli: 'Organizzare cinque giorni di concerti di Vasco'

'Si potrebbe organizzare un evento su più giorni, portando a Modena mezzo milione di spettatori in 5 concerti in 5 notti differenti'

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'Il 1 luglio 2017, 9 anni fa, Vasco Rossi con i suoi 225 mila presenti battè il record mondiale di spettatori paganti per un concerto, traguardo ancora imbattuto. Sarebbe bello se tra un anno, per il decennale del Modena Park e i 50 anni di una carriera unica, si potesse organizzare un evento su più giorni, portando a Modena mezzo milione di spettatori in 5 concerti in 5 notti differenti'. A dirlo è l'ex sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli.
Parole che raccolgono il desiderio lanciato dallo stesso Vasco ad aprile di quest'anno: organizzare un evento da 500mila persone per il cinquantesimo anniversario dall'inizio della sua carriera nel 2027.
'Sono in corso contatti da tempo e ho già avuto modo di esprimere la nostra volontà di celebrare a Modena i 50 anni di carriera di Vasco, a 10 anni dal concerto storico al Parco Ferrari. Noi ci siamo, siamo pronti. Non c’è Modena senza Vasco e non c’è Vasco senza Modena' - aveva detto dal canto suo il sindaco Mezzetti.

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