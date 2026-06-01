2 giugno, la festa della Repubblica nei comuni della provincia di Modena

Dagli omaggi istituzionali ai concerti, dalle mostre alle riflessioni civiche: l’80° anniversario della Repubblica Italiana sarà celebrato in tutta la provincia con appuntamenti che intrecciano memoria, partecipazione e cultura. Di seguito una sintesi delle iniziative nei principali comuni della provincia di Modena.

Nel pomeriggio di martedì 2 giugno piazza Martiri ospiterà la cerimonia ufficiale per gli ottant’anni della Repubblica. Alle 17 è prevista la deposizione della corona alle lapidi che ricordano le onorificenze conferite alla città, seguita dall’intervento del sindaco Riccardo Righi. La celebrazione si concluderà con un passaggio aereo del tricolore grazie all’esibizione dei piloti del Team 52 e dell’Aeroclub di Carpi, accompagnati dal Corpo bandistico Città di Carpi.Le commemorazioni si estendono anche al 30 maggio, quando alle 10 sarà intitolata alle Donne dell’Assemblea Costituente l’area verde tra via Caffagni e via Nadalini, a Cibeno, in un gesto simbolico dedicato al ruolo femminile nella nascita della Repubblica.

La città celebra gli 80 anni della Repubblica con un ricco programma culturale e istituzionale. Alle 17 la Biblioteca Cionini inaugura la mostra documentaria “1946: Sassuolo ritorna al voto”, un percorso che ripercorre il ritorno alle urne e la nascita della Repubblica attraverso documenti e testimonianze storiche.Alle 17.30, sempre in biblioteca, sarà presentato il progetto “Concittadini” dell’I.I.S.Elsa Morante, dedicato alla cittadinanza attiva e al ruolo dei giovani nella vita democratica.Alle 18, in piazzale Della Rosa, il Corpo Bandistico La Beneficenza terrà il tradizionale Concerto per la Festa della Repubblica, momento musicale aperto alla cittadinanza.La serata proseguirà al teatro Carani: alle 20.30 Annamaria Testa terrà la lectio “Le donne tra rappresentazioni, realtà e nuove sfide”, seguita dalla cerimonia pubblica “80 anni del Consiglio Comunale a Sassuolo”, con la presenza degli amministratori delle precedenti legislature per ricordare la storia democratica della città.

Martedì 2 giugno Mirandola dedicherà la mattinata ai valori repubblicani e alla memoria storica. Alle 10.30, in Piazza Costituente, è previsto il ritrovo delle autorità e dei cittadini con l’accompagnamento musicale della Filarmonica “G. Andreoli”.Successivamente, nella Sala Granda del Palazzo Comunale, il vicesindaco Marina Marchi interverrà durante un momento istituzionale arricchito dalla lettura di documenti d’archivio e dalla presentazione del video “Apporre un segno…”.La Biblioteca “E. Garin” ospiterà inoltre la mostra “Apporre un segno… 2 giugno 1946 – 2 giugno 2026. Mirandola sceglie la Repubblica”, dedicata alla memoria del voto del 1946 e al valore della partecipazione democratica.

Le celebrazioni inizieranno alle 9.30 in piazza Cesare Battisti con il raduno di autorità, associazioni combattentistiche e cittadini.Alle 10 il corteo deporrà corone e omaggi al Monumento dell’Alpino, al monumento dei Paracadutisti, al Monumento di Irma Marchiani e al Monumento ai Caduti in piazza Montecuccoli.A seguire, sempre in piazza Montecuccoli, si terranno gli interventi celebrativi del sindaco e dei rappresentanti degli istituti superiori Cavazzi-Sorbelli e Marconi, in un momento che unisce memoria storica e partecipazione delle nuove generazioni.

Piazza Garibaldi sarà il cuore delle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica. La giornata prevede la tradizionale consegna della Costituzione ai diciottenni residenti, gesto simbolico che richiama il significato del referendum del 2 giugno 1946, prima consultazione a suffragio universale e primo voto delle donne.La festa sarà animata dall’esibizione della Rulli Frulli Marching Band e dalla mostra dei disegni del concorso “Un poster per la Pace”, promosso dai Lions Clubs e realizzato dagli studenti della scuola secondaria Frassoni.Dalle 16 la piazza ospiterà anche la Pro Loco con stand gastronomici, il mercatino dei vinili e la diretta di Radio Web Rulli Frulli, trasformando il centro cittadino in uno spazio di incontro e partecipazione.