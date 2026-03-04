Papilloma Virus (HPV), al via una nuova campagna di vaccinazione gratuita e a pagamento con invio di SMS

L’unico metodo per prevenire efficacemente l’infezione da HPV è la vaccinazione: secondo le indicazioni della Regione Emilia-Romagna, il vaccino viene erogato gratuitamente ad alcune categorie di persone tra cui le ragazze e i ragazzi fino al compimento dei 26 anni, (femmine nate dal 1996 e maschi nati dal 2006) e mai precedentemente vaccinati. L’elenco delle categorie per cui la vaccinazione è gratuita o a pagamento e le informazioni complete sul vaccino sono disponibili sul sito dell’Ausl Modena.
Alle ragazze nate nel 2001 (e mai vaccinate prima) si rivolge l’invito alla vaccinazione da parte dell’Ausl che nei prossimi giorni invierà alle interessate un
L’Ausl, grazie alla collaborazione con il Comune di Modena, ha inoltre organizzato una sessione straordinaria di vaccinazione contro l’HPV che si terrà il 13 marzo in piazza Roma dalle 15 alle 19, con un camper attrezzato e personale sanitario qualificato. Non è necessario prenotare, la vaccinazione sarà erogata in modalità gratuita o a pagamento secondo le indicazioni regionali. Il personale sanitario è a disposizione anche solo per fornire informazioni e consegnare materiale informativo.
Tutte le informazioni sull’HPV e sulla vaccinazione sono disponibili sul sito web di Ausl.