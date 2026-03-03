Modena, contro l’Entella, per riprendere subito la marcia verso i playoff

Modena di nuovo in campo nel primo turno infrasettimanale di marzo, contro l’Entella, per riprendere subito la marcia verso i playoff e riscattare la brutta sconfitta patita sabato contro il Padova; al Modena servono punti, ma anche una reazione sul campo: serve la prestazione, con voglia, corsa, cattiveria agonistica e determinazione; i gialli dovranno essere bravi a resettare, e ripartire dalla prestazione e magari anche da un risultato positivo; poter giocare subito consentirà alla squadra di voltare subito pagina, senza tante recriminazioni, ma con la sola voglia di andare a giocare una grande partita.Il Modena ha giocato a Chiavari in sole 5 occasioni: nei precedenti ci sono 1 vittoria dell’Entella, 2 pareggi e 2 vittorie del Modena; l’ultimo precedente risale al 30.1.22, serie C: il Modena di Tesser vinse 2 a 0 conquistando la sua 14esima vittoria consecutiva e stampando il record di vittorie consecutive della serie C. L’Entella ha giocato in casa in 13 occasioni, conquistando 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 2 sole sconfitte, con 17 reti segnate e 13 subite; nel girone di ritorno i liguri hanno conquistato 6 punti in 8 partite e sono reduci da tre sconfitte consecutive.I padroni di casa cercheranno punti importanti per risalire dai bassifondi della classifica; ai gialli invece servono punti per riprendere la marcia per il posto nei playoff. Si gioca su campo con terreno sintetico, che può costituire un fattore, ma sul quale i gialli, reuci dalla vittoria a Castellammare, hanno già dimostrato di sapersi destreggiare con abilità.Per la partita di oggi, con le croniche assenze di Sersanti e Pyythia, Sottil recupera Tonoli, che ha scontato il turno di squalifica. Per l’undici di partenza di oggi, davanti a Chichizola, probabili Tonoli, Dellavalle, e Nieling; in mezzo, possibile il ritorno all’antico con la conferma della linea a cinque composta da Zampano, Massolin, Gerli, Santoro e Zampano, visto che l’esperimento di Zanimacchia mezzala non è andato bene; Sottil potrebbe scegliere di giocare senza il playmaker centrale, e in questo caso toccherebbe a Nador al posto di Gerli; in attacco probabile conferma per il duo visto nelle ultime gare composto da De Luca e Ambrosino, anche se Gliozzi e Defrel scalpitano per una maglia.Arbitra la partita Tremolada di Monza: l’arbitro brianzolo ha 6 precedenti con il Modena, con 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte; l’Entella ha invece 7 incroci, con 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.Calciodi inizio alle ore 20.00 allo stadio Sannazzari di Chiavari dove sarà presente la solita nutrita schiera di tifosi gialloblù per sostenere come sempre la squadra veros un pronto riscatto.