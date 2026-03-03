Modena, contro l’Entella, per riprendere subito la marcia verso i playoff

Modena di nuovo in campo nel primo turno infrasettimanale di marzo, contro l’Entella, per riprendere subito la marcia verso i playoff e riscattare la brutta sconfitta patita sabato contro il Padova; al Modena servono punti, ma anche una reazione sul campo: serve la prestazione, con voglia, corsa, cattiveria agonistica e determinazione; i gialli dovranno essere bravi a resettare, e ripartire dalla prestazione e magari anche da un risultato positivo; poter giocare subito consentirà alla squadra di voltare subito pagina, senza tante recriminazioni, ma con la sola voglia di andare a giocare una grande partita.Il Modena ha giocato a Chiavari in sole 5 occasioni: nei precedenti ci sono 1 vittoria dell’Entella, 2 pareggi e 2 vittorie del Modena; l’ultimo precedente risale al 30.1.22, serie C: il Modena di Tesser vinse 2 a 0 conquistando la sua 14esima vittoria consecutiva e stampando il record di vittorie consecutive della serie C. L’Entella ha giocato in casa in 13 occasioni, conquistando 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 2 sole sconfitte, con 17 reti segnate e 13 subite; nel girone di ritorno i liguri hanno conquistato 6 punti in 8 partite e sono reduci da tre sconfitte consecutive.
I padroni di casa cercheranno punti importanti per risalire dai bassifondi della classifica; ai gialli invece servono punti per riprendere la marcia per il posto nei playoff. Si gioca su campo con terreno sintetico, che può costituire un fattore, ma sul quale i gialli, reuci dalla vittoria a Castellammare, hanno già dimostrato di sapersi destreggiare con abilità.Per la partita di oggi, con le croniche assenze di Sersanti e Pyythia, Sottil recupera Tonoli, che ha scontato il turno di squalifica. Per l’undici di partenza di oggi, davanti a Chichizola, probabili Tonoli, Dellavalle, e Nieling; in mezzo, possibile il ritorno all’antico con la conferma della linea a cinque composta da Zampano, Massolin, Gerli, Santoro e Zampano, visto che l’esperimento di Zanimacchia mezzala non è andato bene; Sottil potrebbe scegliere di giocare senza il playmaker centrale, e in questo caso toccherebbe a Nador al posto di Gerli; in attacco probabile conferma per il duo visto nelle ultime gare composto da De Luca e Ambrosino, anche se Gliozzi e Defrel scalpitano per una maglia.Arbitra la partita Tremolada di Monza: l’arbitro brianzolo ha 6 precedenti con il Modena, con 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte; l’Entella ha invece 7 incroci, con 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.Calcio
di inizio alle ore 20.00 allo stadio Sannazzari di Chiavari dove sarà presente la solita nutrita schiera di tifosi gialloblù per sostenere come sempre la squadra veros un pronto riscatto.Corrado RoscelliFoto Modena Fc