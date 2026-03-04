Via Rep. Montefiorino: di nuovo occupati gli appartamenti sgomberati

Sia i residenti sia la videocronaca del comitato cittadino Modena Merita di più avevano segnalato già all'indomani dell'intervento dei Carabinieri del 27 febbraio, persone che entravano abusivamente nei palazzi di civici 35 e 37 di via Repubblica di Montefiorino a Modena, di proprietà di un fondo di investimento e in stato di abbandono. All'interno degli appartamenti i Carabinieri della Compagnia di Modena avevano condotto un’articolata attività di controllo attualmente che aveva portato all'identificazione e all'allontanamento di 13 persone, di cui 7 stranieri, per le quali sono in corso le attività di identificazione e di fotosegnalamento e la cui posizione è al vaglio della Autorità competenti.
Oggi, i militari dello stesso Comando Arma, durante un servizio di controllo del territorio svolto di iniziativa, sono transitati nuovamente in via Repubblica di Montefiorino,
notando nuovi accessi non autorizzati. La conseguente ispezione ha permesso l'individuazione, all’interno degli appartamenti, di 10 persone, di cui molte già identificate durante il precedente controllo. Tutti sono stati identificati e allontanati dall'area. 'L'attività - scrive il Comando provinciale dei Carabinieri di Modena - si inserisce nel costante monitoraggio della zona volto a prevenire il ripristino di bivacchi e occupazioni abusive, garantendo il presidio di legalità nel quartiere. L’operazione ha permesso la completa bonifica degli appartamenti e si inserisce nel quadro delle attività coordinate di controllo del territorio volte a contrastare il degrado ed a restituire sicurezza ai quartieri della città di Modena'.
