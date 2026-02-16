Seconda categoria, arbitro modenese fischia un rigore: il capitano lo schiaffeggia
A seguito dell'aggressione il risultato potrebbe essere omologato come 3-0 a tavolino per il Real Dragone, mentre il giocatore rischia una squalifica pesante
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso
Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia
Modena - Palermo, la prevendita parte col botto, e sarà la giornata del saluto a Pergreffi
Modena di carattere, col Palermo pareggio giusto a reti inviolateArticoli Recenti
Eccellenza, la Cdr Mutina travolge il Corticella
Eccellenza, il Formigine sbanca Salso e torna a sperare nella salvezza
Eccellenza, un'altra vittoria del Terre di Castelli che consolida i playoff
Carpi, buon pareggio a Perugia