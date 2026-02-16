Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, buon pareggio a Perugia

Carpi, buon pareggio a Perugia

Nel finale il portiere del Perugia salva il risultato con un doppio intervento sulla punizione di Giani e sul nuovo tentativo di Stanzani

1 minuto di lettura

Il Carpi torna da Perugia con un buon pareggio. Il Perugia non riesce a difendere il vantaggio arrivato con il colpo di testa di Riccardi al 18′ del primo tempo e nella ripresa si fa riprendere dal Carpi, con la punizione calciata da Casarini alla mezz’ora della ripresa che passa in mezzo alla difesa e si infila alla destra di Gemello. Il portiere del Perugia, che già nel primo tempo aveva compiuto degli ottimi interventi, nel finale salva il risultato con un doppio intervento sulla punizione di Giani e sul nuovo tentativo di Stanzani.

Il tabellino

Perugia vs AC Carpi 1-1 (1-0)

Reti: 18′ Riccardi (P), 75′ Casarini (C)

Perugia (4-2-3-1): Gemello; Tozzuolo, Riccardi, Angella, Stramaccioni (dal 65′ Dell’Orco); Megelaitis (dal 46′ Ladinetti), Bartolomei (dal 77′ Verre); Canotto (dal 57′ Nepi), Manzari, Bacchin (dal 46′ Joselito); Montevago. A disposizione: Moro, Strappini, Lisi, Calapai, Terrnava, Tumbarello, Bolsius. All. Tedesco

AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Rossini, Panelli; Verza (dal 46′ Tcheuna), Figoli (dal 66′ Pietra), Rosetti, Rigo (dal 60′ Stanzani); Casarini, Puletto (dal 66′ Giani, dal 90’+7 Lombardi)); Sall. A disposizione: Scacchetti, Perta, Benvenuto, Cecotti, Mahrani, Gaddini. All. Cassani

Arbitro: Sig. Poli sez. Verona/ Assistenti: Tesi – Gasparini/ 4° Ufficiale Sig. Di Mario (Ciampino)/ Operatore FVS Sig. Lauri (Gubbio)

Ammoniti: Riccardi (P), Figoli (C), Megelaitis (P), Sall (C), Ladinetti (P)

Espulsi: Riccardi (P) al 90’+6 per doppia ammonizione

Recupero: 4’ p.t.; 6’ s.t.


Foto: Carpi Calcio

