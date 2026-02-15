Volley, colpaccio Modena: vittoria a Civitanova

Il tabellino

Formazioni

La gara

Cucine Lube Civitanova: Bottolo 3, Gargiulo 7, Loeppky 11, Nikolov 22, Tenorio 0, Boninfante 2, Balaso (L), D’Heer 6, Orduna 0, Bisotto (L), Kukartsev 12, Podrascanin 0, Duflos-Rossi 0. N.E. All. Medei.Valsa Group Modena: Mati 9, Buchegger 12, Porro 10, Sanguinetti 12, Tizi-Oualou 6, Davyskiba 16, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Ikhbayri 0, Giraudo 0. N.E. Anzani, Bento. All. Giuliani.ARBITRI: Cesare, Saltalippi, Adamo. NOTE – durata set: 24′, 29′, 25′, 23′, 21′; tot: 122′.MVP: Vlad Davyskiba (Valsa Gruop Modena)Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Civitanova risponde con Boninfante al palleggio, Nikolov opposto, Bottolo-Loeppky martelli, Gargiulo-Tenorio centrali con Balaso libero.I gialloblù cominciano subito forte, primo tempo di Sanguinetti e 8-10 dopo i primi scambi. La formazione di Giuliani insiste e allunga, attaccante di Porro per il 12-16 e timeout Medei. I padroni di casa provano a restare in corsa, ace di Nikolov per il 17-20 e timeout Giuliani. Il turno in battuta di Tizi-Oualou regala il primo set a Modena, 17-25 e 0-1.Avvio positivo di secondo set per i gialloblù, due ace consecutivi di Tizi-Oualou e 3-6 con la compagine ospite in controllo.Modena spinge con grande grinta e determinazione in ogni fondamentale, aumentando ulteriormente il proprio vantaggio: un altro ace di Tizi-Oualou e 10-18. Nonostante i tentativi di Civitanova, è la squadra di Giuliani a conquistare il parziale: 22-25 con punto finale di Davyskiba e 0-2. Modena non molla di un centimetro con uno scatenato Davyskiba, 9-11 e timeout Medei. Civitanova reagisce e prova a rientrare nel match, 16-14 con timeout Giuliani. I padroni di casa alzano la voce con Nikolov in battuta, primo tempo di Gargiulo e 19-14. La compagine di Medei accorcia le distanze, mani out di Loeppky per il 25-17 e 1-2. Civitanova continua a spingere al massimo, 6-2 dopo i primi scambi del quarto set e timeout Giuliani. E’ un parziale nettamente a favore di Nikolov e compagni, pipe dell’opposto bulgaro e 19-10. Si arriva fino al 25-18 con il mani out di Loeppky: 2-2 e tiebreak. Nel quinto set, si lotta punto a punto: è Modena ad avere la meglio (13-15 e 2-3) e a conquistare due punti fondamentali per morale e classifica, oltre al ritorno al successo che a Civitanova mancava da ben otto stagioni