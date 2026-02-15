Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Volley, colpaccio Modena: vittoria a Civitanova

Volley, colpaccio Modena: vittoria a Civitanova

Un successo che mancava da 8 stagioni. Lube Civitanova – Valsa Group Modena 2-3 (17-25, 22-25, 25-17, 25-18, 13-15)

2 minuti di lettura

Il tabellino

Cucine Lube Civitanova: Bottolo 3, Gargiulo 7, Loeppky 11, Nikolov 22, Tenorio 0, Boninfante 2, Balaso (L), D’Heer 6, Orduna 0, Bisotto (L), Kukartsev 12, Podrascanin 0, Duflos-Rossi 0. N.E. All. Medei.
Valsa Group Modena: Mati 9, Buchegger 12, Porro 10, Sanguinetti 12, Tizi-Oualou 6, Davyskiba 16, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Ikhbayri 0, Giraudo 0. N.E. Anzani, Bento. All. Giuliani.ARBITRI: Cesare, Saltalippi, Adamo. NOTE – durata set: 24′, 29′, 25′, 23′, 21′; tot: 122′.
MVP: Vlad Davyskiba (Valsa Gruop Modena)

Formazioni

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Civitanova risponde con Boninfante al palleggio, Nikolov opposto, Bottolo-Loeppky martelli, Gargiulo-Tenorio centrali con Balaso libero.

La gara

I gialloblù cominciano subito forte, primo tempo di Sanguinetti e 8-10 dopo i primi scambi. La formazione di Giuliani insiste e allunga, attaccante di Porro per il 12-16 e timeout Medei. I padroni di casa provano a restare in corsa, ace di Nikolov per il 17-20 e timeout Giuliani. Il turno in battuta di Tizi-Oualou regala il primo set a Modena, 17-25 e 0-1.Avvio positivo di secondo set per i gialloblù, due ace consecutivi di Tizi-Oualou e 3-6 con la compagine ospite in controllo.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Modena spinge con grande grinta e determinazione in ogni fondamentale, aumentando ulteriormente il proprio vantaggio: un altro ace di Tizi-Oualou e 10-18. Nonostante i tentativi di Civitanova, è la squadra di Giuliani a conquistare il parziale: 22-25 con punto finale di Davyskiba e 0-2. Modena non molla di un centimetro con uno scatenato Davyskiba, 9-11 e timeout Medei. Civitanova reagisce e prova a rientrare nel match, 16-14 con timeout Giuliani. I padroni di casa alzano la voce con Nikolov in battuta, primo tempo di Gargiulo e 19-14. La compagine di Medei accorcia le distanze, mani out di Loeppky per il 25-17 e 1-2. Civitanova continua a spingere al massimo, 6-2 dopo i primi scambi del quarto set e timeout Giuliani. E’ un parziale nettamente a favore di Nikolov e compagni, pipe dell’opposto bulgaro e 19-10. Si arriva fino al 25-18 con il mani out di Loeppky: 2-2 e tiebreak. Nel quinto set, si lotta punto a punto: è Modena ad avere la meglio (13-15 e 2-3) e a conquistare due punti fondamentali per morale e classifica, oltre al ritorno al successo che a Civitanova mancava da ben otto stagioni
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

Bilancio girone di andata, Sottil: 'Il Modena gioca bene. La proprietà è con noi'

Bilancio girone di andata, Sottil: 'Il Modena gioca bene. La proprietà è con noi'

Modena - Palermo, la prevendita parte col botto, e sarà la giornata del saluto a Pergreffi

Modena - Palermo, la prevendita parte col botto, e sarà la giornata del saluto a Pergreffi

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

Modena ancora una vittoria, Sottil conferma la crescita

Modena ancora una vittoria, Sottil conferma la crescita

Modena alla ricerca della vittoria casalinga con la Carrarese

Modena alla ricerca della vittoria casalinga con la Carrarese

Promozione: il Montombraro ha scelto: ecco mister Bernabei

Promozione: il Montombraro ha scelto: ecco mister Bernabei