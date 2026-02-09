Fondazione di Carpi, è ufficiale: già da ora presidente e Cdi resteranno in carica sei anni

Alla vigilia il voto appariva scontato e le previsioni non sono state disattese. Oggi pomeriggio il Consiglio di indirizzi della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi ha deciso di aderire alle indicazioni di Acri sul prolungamento dei mandati di presidente e Cdi da quattro a sei anni. Una norma che verrà applicata in modo retroattivo già per i componenti in carica. Nel vertice odierno di Palazzo Brusati Bonasi, nonostante qualche maldipancia e distinguo, si sono infatti varate le modifiche dello Statuto conseguenti all'Addendum tra l’Associazione nazionale delle Fondazioni bancarie (Acri) e il Ministero dell’Economia e Finanze.

In pratica si è introdotto l'allungamento dei mandati del presidente Mario Arturo Ascari e dell'intero Consiglio di indirizzo fino al 2028. Salta dunque la corsa alla successione di Ascari, una corsa per la quale era in pole position il professor Giacomo Cabri, ma alla quale guardava con interesse anche l'ex sindaco e vicepresidente Enrico Campedelli. Con questa decisione si congela dunque l'attuale vertice della Fondazione anche in attesa della imminente fusione delle Diocesi di Modena e Carpi, operazione che comporterà indubbiamente una rivoluzione negli equilibri interni della componente cattolica.

In provincia di Modena la Fondazione di Carpi è stata la prima a decidere per il prolungamento, poi toccherà alla Fondazione di Modena del presidente Matteo Tiezzi e a quella di Mirandola del presidente Francesco Vincenzi.

Giuseppe Leonelli

