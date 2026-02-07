Fondazione di Carpi, lunedì si decide per il prolungamento di mandato di due anni

Il tema è quello delle modifiche dello Statuto conseguenti all'Addendum tra l’Associazione nazionale delle Fondazioni bancarie (Acri) e il Ministero dell’Economia e Finanze, sottoscritto nell’ottobre scorso.
Una prima parte delle modifiche riguarda l’attività di gestione del patrimonio, mentre una seconda parte viene descritta come 'introduzione di strumenti di flessibilità per bilanciare il ricambio negli organi direttivi con la necessaria continuità strategica nel lungo periodo'. In pratica si introduce la possibilità di un allungamento fino a sei anni (rispetto agli attuali quattro) dei mandati del Presidente e del Consiglio di Indirizzo (non del Cda) e con una norma transitoria l’accordo prevede anche l’applicazione dell’allungamento a partire dai mandati in corso.
Alcune fondazioni in giro per l'Italia, a partire da quella di Prato, hanno già approvato la proposta accettando anche la retroattività della stessa e prolungando quindi il mandato fino a due anni.
Poi toccherà ovviamente alla Fondazione di Modena del presidente Matteo Tiezzi e a quella di Mirandola del presidente Francesco Vincenzi.
Il Consiglio di indirizzi di Carpi lunedì dovrà quindi decidere se prolungare il proprio mandato e quello del presidente Ascari fino al 2028 o - in via intermedia - fino al 2027, oppure se non aderire all'accordo Acri o ancora se farlo, ma non in modo retroattivo e solo per il futuro.
In caso il Cdi non dovesse aderire è pronto per la successione il professor Giacomo Cabri, già nel consiglio di amministrazione e ben visto dalla curia e dal sindaco Righi. In ogni caso quest'anno i Comuni di Soliera e Novi e le Associazioni di categoria saranno chiamati ad esprimere due nominativi in sostituzione di due delle componenti del Cda della Fondazione di Carpi in scadenza.
Giuseppe Leonelli
Nella foto sopra, in base al bilancio 2024, i compensi annui per gli organi statutari della Fondazione di Carpi