Ricercato per rapina ad anziana e spaccio; 57enne in carcere dopo 10 anni

Un uomo di 57 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso, il 4 febbraio 2026, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Novi di Modena. I reati a lui contestati avevano portato ad una condanna a 3 anni, 11 mesi e 27 giorni di reclusione per furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; reati commessi a Novi di Modena rispettivamente il 19 febbraio 2014 e il 20 marzo 2016.

Il primo episodio riguardava un “furto con strappo” di una borsa commesso dall’uomo nei confronti di una donna anziana, classe 1932, che camminava, a piedi, in via Bolognese di Novi di Modena. La donna aveva riportato alcune ferite, fortunatamente non gravi.

Nella seconda vicenda, l’uomo, in concorso con un complice, aveva ceduto in un brevissimo arco di tempo alcune dosi di sostanze stupefacenti, cocaina e hashish, a 6 diversi consumatori.

I Carabinieri hanno rintracciato l’uomo in un B&B del centro storico di Carpi, ove alloggiava, per poi tradurlo presso la Casa Circondariale di Modena.

