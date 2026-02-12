Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ricercato per rapina ad anziana e spaccio; 57enne in carcere dopo 10 anni

Ricercato per rapina ad anziana e spaccio; 57enne in carcere dopo 10 anni

Bloccato dai carabinieri in un B&B di Carpi. L'uomo, ora in carcere, aveva commesso i reati a Novi il 19 febbraio 2014 e il 20 marzo 2016

1 minuto di lettura

Un uomo di 57 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso, il 4 febbraio 2026, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Novi di Modena. I reati a lui contestati avevano portato ad una condanna a 3 anni, 11 mesi e 27 giorni di reclusione per furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; reati commessi a Novi di Modena rispettivamente il 19 febbraio 2014 e il 20 marzo 2016.
Il primo episodio riguardava un “furto con strappo” di una borsa commesso dall’uomo nei confronti di una donna anziana, classe 1932, che camminava, a piedi, in via Bolognese di Novi di Modena. La donna aveva riportato alcune ferite, fortunatamente non gravi.
Nella seconda vicenda, l’uomo, in concorso con un complice, aveva ceduto in un brevissimo arco di tempo alcune dosi di sostanze stupefacenti, cocaina e hashish, a 6 diversi consumatori.
I Carabinieri hanno rintracciato l’uomo in un B&B del centro storico di Carpi, ove alloggiava, per poi tradurlo presso la Casa Circondariale di Modena.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Seconda categoria: Limidi-Carpine, l'arbitro sospende la partita ma è un giallo

Seconda categoria: Limidi-Carpine, l'arbitro sospende la partita ma è un giallo

Fondazione di Carpi, è ufficiale: già da ora presidente e Cdi resteranno in carica sei anni

Fondazione di Carpi, è ufficiale: già da ora presidente e Cdi resteranno in carica sei anni

Finale Emilia: arrestato 37enne, nascondeva 30 grammi di cocaina

Finale Emilia: arrestato 37enne, nascondeva 30 grammi di cocaina

Aimag scopre di avere conti positivi: il baratro per spalancare le porte ad Hera non esisteva

Aimag scopre di avere conti positivi: il baratro per spalancare le porte ad Hera non esisteva

Carpi, caso Aimag e Fondazione: i due incubi del sindaco Righi

Carpi, caso Aimag e Fondazione: i due incubi del sindaco Righi

Fondazione di Carpi, lunedì si decide per il prolungamento di mandato di due anni

Fondazione di Carpi, lunedì si decide per il prolungamento di mandato di due anni

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere

Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere

Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte

Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Reggio, turni di 12 ore, dormitori fatiscenti e muffa: smantellato sistema di sfruttamento nel settore tessile

Reggio, turni di 12 ore, dormitori fatiscenti e muffa: smantellato sistema di sfruttamento nel settore tessile

Bologna: aveva 26 candelotti di esplosivo sotto il letto, arrestato minore egiziano

Bologna: aveva 26 candelotti di esplosivo sotto il letto, arrestato minore egiziano

Modena, furgone in fiamme sulla A1: rallentamenti

Modena, furgone in fiamme sulla A1: rallentamenti

Modena, finti tecnici del gas tentano di truffare un 88enne: arrestati dalla polizia

Modena, finti tecnici del gas tentano di truffare un 88enne: arrestati dalla polizia