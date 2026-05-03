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Controlli nel ponte del primo maggio: due fermati con droga in auto

Controlli nel ponte del primo maggio: due fermati con droga in auto

A Nonantola e a Sassuolo nel corso dei controlli dei Carabinieri. Un trentanovenne marocchino colto con sette dosi di cocaina

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I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno intensificato, durante il ponte del 1° maggio, i servizi sia nel capoluogo, sia nelle zone periferiche della provincia.

A Nonantola, i militari della locale Stazione hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena un 39enne, originario del Marocco, fermato durante un controllo alla circolazione stradale.

Lo straniero, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di sette dosi di cocaina.

Stessa sorte è toccata ad un 23enne che, sottoposto a controllo dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, deteneva in auto circa trenta grammi di hashish e 440 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

A Castelnuovo Rangone, i Carabinieri hanno effettuato un controllo all’interno del parco Rio Gamberi, sorprendendo due giovani, rispettivamente di 25 e 26 anni, in possesso di un piccolo quantitativo di fumo, detenuto per uso personale.

Nei confronti di entrambi è stata contestata una violazione amministrativa con contestuale segnalazione alla Prefettura.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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