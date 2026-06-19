Modena, è morto a 94 anni Silvano Righi, anima storica della sinistra

Lutto a Modena per la morte a 94 anni di Silvano Righi.
'Con Silvano Righi ci lascia una delle figure che più hanno segnato la vita politica, amministrativa, sociale e associativa della nostra comunità e del territorio modenese - si legge nel Pd -. La sua lunga storia di impegno pubblico, iniziata fin da giovanissimo nelle organizzazioni democratiche della sinistra modenese, si è sviluppata attraverso incarichi di grande responsabilità nel partito, nelle istituzioni locali, nel sistema sanitario e nei servizi pubblici. Un impegno sempre guidato da un forte senso del dovere e dall'attenzione alle persone. Consigliere provinciale per tre legislature, assessore provinciale alla sanità, ai servizi sociali e all'ambiente, presidente dell'USL di Modena e successivamente dell'AMIU, Silvano Righi ha contribuito in modo significativo alla costruzione e al rafforzamento dei servizi pubblici del nostro territorio, partecipando da protagonista alle stagioni di innovazione che hanno caratterizzato la sanità modenese e le politiche sociali e ambientali'. Accanto all'impegno istituzionale, non è mai venuta meno la sua attenzione per la vita associativa, culturale e ricreativa. Fu tra i promotori dell'ARCI provinciale, presidente di UISP modenese, animatore di iniziative rivolte ai giovani e al mondo del volontariato.
'Per Campogalliano, Silvano è stato soprattutto un punto di riferimento costante.