Gravissimo infortunio per il centrocampista del Sassuolo Ismael Koné

Grave infortunio per il centrocampista canadese del Sassuolo Ismael Koné durante la sfida dei Mondiali contro il Qatar. Al 52’ - sul punteggio di 3-0 per i nordamericani - è uscito in barella dopo essersi violentemente scontrato con il qatariota Madibo, che è stato espulso.

Mani nei capelli e lacrime in campo tra i giocatori canadesi mentre il loro compagno veniva soccorso e successivamente portato fuori dal campo tra gli applausi dello stadio di Vancouver.

Il centrocampista del Sassuolo è stato trasportato in ospedale e già operato per ridurre la frattura.



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