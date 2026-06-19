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Gravissimo infortunio per il centrocampista del Sassuolo Ismael Koné

Gravissimo infortunio per il centrocampista del Sassuolo Ismael Koné

Al 52’ - sul punteggio di 3-0 per i nordamericani - è uscito in barella dopo essersi violentemente scontrato con il qatariota Madibo

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Grave infortunio per il centrocampista canadese del Sassuolo Ismael Koné durante la sfida dei Mondiali contro il Qatar. Al 52’ - sul punteggio di 3-0 per i nordamericani - è uscito in barella dopo essersi violentemente scontrato con il qatariota Madibo, che è stato espulso.
Mani nei capelli e lacrime in campo tra i giocatori canadesi mentre il loro compagno veniva soccorso e successivamente portato fuori dal campo tra gli applausi dello stadio di Vancouver.
Il centrocampista del Sassuolo è stato trasportato in ospedale e già operato per ridurre la frattura.
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