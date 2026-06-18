Al via la maturità, le tracce della prima prova di italiano: scelti Pavese e Brancati

Gli studenti hanno a disposizione sei ore di tempo per completare l'elaborato, muovendosi tra la riscoperta dei classici del Novecento e profonde riflessioni socio-politiche sulla contemporaneità. Di seguito la struttura e i dettagli di tutte le tracce ufficiali scattate oggi sui banchi di scuola.
Tipologia A: Analisi e interpretazione del testo letterario
Le due opzioni letterarie si focalizzano sulla grande produzione del Novecento italiano, alternando la sensibilità della poesia lirica a quella della grande narrativa in prosa.
Cesare Pavese (Traccia A1): Il Ministero ha selezionato la poesia 'Passerò per piazza di Spagna', componimento celebre estratto dalla raccolta postuma Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. La traccia invita a esaminare i temi cardine dell'autore piemontese, quali la solitudine, il sentimento amoroso non corrisposto e il legame viscerale con il paesaggio urbano.
Vitaliano Brancati (Traccia A2): Per la prosa la scelta è ricaduta sull'autore siciliano, nello specifico su una citazione estratta dall'opera 'I piaceri'.
Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo
Le tre tracce argomentative di quest'anno offrono un ponte solido tra la memoria istituzionale italiana e i dibattiti socio-culturali che animano il mondo globale.
La Costituente e Giuseppe Saragat (Traccia B1): Una traccia storica e civile che ripercorre le origini della Repubblica. Il documento di partenza è il discorso di insediamento pronunciato da Giuseppe Saragat alla presidenza dell’Assemblea Costituente, un fulgido richiamo ai valori di cittadinanza, democrazia e responsabilità istituzionale.
Mario Calabresi e la fatica (Traccia B2): Spazio alla riflessione personale ed etica con un estratto dal libro 'Alzarsi all'alba' del noto giornalista e scrittore. Il tema centrale ruota attorno al valore antropologico della fatica, all'importanza dell'impegno quotidiano e alla consapevolezza dietro alle proprie scelte di vita.
Frank Furedi e i confini (Traccia B3): Una proposta squisitamente sociologica e geopolitica basata sul saggio 'I confini contano – Perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere'.
In questa sezione compare inoltre un focus firmato da Piero Bianucci dedicato al mondo della scrittura e dell'evoluzione dei sistemi di comunicazione.
Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo (Attualità)
Le tracce di attualità spingono i maturandi a misurarsi con la comprensione profonda della modernità, partendo da spunti giornalistici e scientifici internazionali.
Il pensiero scientifico e lo stupore (Traccia C1): La traccia cardine prende le mosse da un lucido articolo della testata tedesca 'Die Zeit', tradotto e riproposto in Italia dal settimanale 'Internazionale'. L'argomento invita gli studenti a riflettere sul valore intrinseco del metodo scientifico moderno, sulla necessità di mantenere viva la capacità di stupirsi e sull'impatto dei continui progressi tecnologici sulle generazioni attuali.