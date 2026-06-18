Al via la maturità, le tracce della prima prova di italiano: scelti Pavese e Brancati

È ufficialmente iniziato l'esame di Maturità 2026 per 527.747 studenti italiani che questa mattina, giovedì 18 giugno, si sono confrontati con l'apertura dei plichi telematici della prima prova scritta di italiano. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha proposto sette tracce ministeriali, suddivise nelle tre canoniche macro-aree: analisi del testo (Tipologia A), testo argomentativo (Tipologia B) e tema di attualità (Tipologia C).

Gli studenti hanno a disposizione sei ore di tempo per completare l'elaborato, muovendosi tra la riscoperta dei classici del Novecento e profonde riflessioni socio-politiche sulla contemporaneità. Di seguito la struttura e i dettagli di tutte le tracce ufficiali scattate oggi sui banchi di scuola.

Le due opzioni letterarie si focalizzano sulla grande produzione del Novecento italiano, alternando la sensibilità della poesia lirica a quella della grande narrativa in prosa.

Cesare Pavese (Traccia A1): Il Ministero ha selezionato la poesia 'Passerò per piazza di Spagna', componimento celebre estratto dalla raccolta postuma Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. La traccia invita a esaminare i temi cardine dell'autore piemontese, quali la solitudine, il sentimento amoroso non corrisposto e il legame viscerale con il paesaggio urbano.

Vitaliano Brancati (Traccia A2): Per la prosa la scelta è ricaduta sull'autore siciliano, nello specifico su una citazione estratta dall'opera 'I piaceri'.Agli studenti viene richiesta un'analisi critica incentrata sui linguaggi del primo Novecento, sulla satira di costume e sulla profonda analisi psicologica tipica dei personaggi brancatiani.

Le tre tracce argomentative di quest'anno offrono un ponte solido tra la memoria istituzionale italiana e i dibattiti socio-culturali che animano il mondo globale.La Costituente e Giuseppe Saragat (Traccia B1): Una traccia storica e civile che ripercorre le origini della Repubblica. Il documento di partenza è il discorso di insediamento pronunciato da Giuseppe Saragat alla presidenza dell’Assemblea Costituente, un fulgido richiamo ai valori di cittadinanza, democrazia e responsabilità istituzionale.Mario Calabresi e la fatica (Traccia B2): Spazio alla riflessione personale ed etica con un estratto dal libro 'Alzarsi all'alba' del noto giornalista e scrittore. Il tema centrale ruota attorno al valore antropologico della fatica, all'importanza dell'impegno quotidiano e alla consapevolezza dietro alle proprie scelte di vita.Frank Furedi e i confini (Traccia B3): Una proposta squisitamente sociologica e geopolitica basata sul saggio 'I confini contano – Perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere'.La traccia spinge a una riflessione sul ruolo geopolitico e culturale delle barriere, della comunicazione e del senso di appartenenza nella società contemporanea globalizzata.In questa sezione compare inoltre un focus firmato da Piero Bianucci dedicato al mondo della scrittura e dell'evoluzione dei sistemi di comunicazione.

Le tracce di attualità spingono i maturandi a misurarsi con la comprensione profonda della modernità, partendo da spunti giornalistici e scientifici internazionali.Il pensiero scientifico e lo stupore (Traccia C1): La traccia cardine prende le mosse da un lucido articolo della testata tedesca 'Die Zeit', tradotto e riproposto in Italia dal settimanale 'Internazionale'. L'argomento invita gli studenti a riflettere sul valore intrinseco del metodo scientifico moderno, sulla necessità di mantenere viva la capacità di stupirsi e sull'impatto dei continui progressi tecnologici sulle generazioni attuali.