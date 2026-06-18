Modena, fermato in auto per un controllo, minaccia e colpisce gli agenti: arrestato 29enne

La polizia di Modena ha arrestato un cittadino italiano di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella notte tra il 16 e il 17 giugno scorso, la Squadra Volante, nel percorrere via Ernesto Breda, ha proceduto al controllo di un’autovettura in transito.

Durante la fase dell’identificazione, il 29enne, ha tentato più volte di sottrarsi al controllo proferendo frasi offensive fino al punto di opporre resistenza agli agenti e mettere in atto un tentativo di fuga.

Con non poca fatica, gli operatori, sono riusciti a bloccarlo, riportando nel corso della colluttazione lesioni personali, refertate successivamente al Pronto Soccorso.

L’uomo è stato anche denunciato per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, e sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di una banconota contraffatta e di dosi di cocaina ad uso personale.

Nella mattinata odierna il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.Il questore, Lucio Pennella, ha emesso un foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena della durata di due anni.