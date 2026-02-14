Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Referendum, ecco il comitato carpigiano per il Sì

Referendum, ecco il comitato carpigiano per il Sì

Con De Rosa, Massimo Barbi, Piergiulio Giacobazzi e Roberto Ricco

1 minuto di lettura

Questa mattina in municipio a Carpi il Coordinatore cittadino Massimo Barbi e il Consigliere Comunale di Forza Italia Michele De Rosa hanno presentato e ufficializzato il Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere del prossimo 22-23/03/2026.

Fra i presenti Piergiulio Giacobazzi, Consigliere provinciale e Coordinatore del partito, Roberto Ricco, e la rappresentanza giovanile nazionale e provinciale composta da Daniele Aiello, Gianmarco Nardini e Luca Cristoni.

Prende avvio un ultimo mese di campagna referendaria nel corso del quale sarà fondamentale una campagna informativa capillare per spiegare che questa riforma è trasversale e apolitica: libera la magistratura dalle correnti politiche, rafforza l'autonomia del pubblico ministero e rende finalmente il giudice terzo.

Il Comitato, aperto non solo ai partiti ma anche a tutte le realtà civiche, alle associazioni, ai settori e alle professioni, ha già annunciato che nelle prossime settimane verranno organizzati sul territorio carpigiano banchetti informativi e spazi di confronto per spiegare ai cittadini le ragioni per cui è importante votare Si’ al quesito referendario’.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi - Mirandola, Altini ai cittadini: 'Avrete due ospedali dello stesso livello, ma non ragioniamo più in posti letto'

Carpi - Mirandola, Altini ai cittadini: 'Avrete due ospedali dello stesso livello, ma non ragioniamo più in posti letto'

Ricercato per rapina ad anziana e spaccio; 57enne in carcere dopo 10 anni

Ricercato per rapina ad anziana e spaccio; 57enne in carcere dopo 10 anni

Seconda categoria: Limidi-Carpine, l'arbitro sospende la partita ma è un giallo

Seconda categoria: Limidi-Carpine, l'arbitro sospende la partita ma è un giallo

Fondazione di Carpi, è ufficiale: già da ora presidente e Cdi resteranno in carica sei anni

Fondazione di Carpi, è ufficiale: già da ora presidente e Cdi resteranno in carica sei anni

Aimag scopre di avere conti positivi: il baratro per spalancare le porte ad Hera non esisteva

Aimag scopre di avere conti positivi: il baratro per spalancare le porte ad Hera non esisteva

Carpi, caso Aimag e Fondazione: i due incubi del sindaco Righi

Carpi, caso Aimag e Fondazione: i due incubi del sindaco Righi

Articoli più Letti Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari

Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Articoli Recenti Elezioni Vignola, spaccatura in Forza Italia: l'area di Giacobazzi si mette di traverso sul nome di Pasini

Elezioni Vignola, spaccatura in Forza Italia: l'area di Giacobazzi si mette di traverso sul nome di Pasini

Polizia locale Castelfranco, polemica sul cordino che blocca gli arti: a Modena c'è ma non è mai stato usato

Polizia locale Castelfranco, polemica sul cordino che blocca gli arti: a Modena c'è ma non è mai stato usato

Castelnuovo, minaccia e picchia compagna e figlia: braccialetto elettronico per un 44enne

Castelnuovo, minaccia e picchia compagna e figlia: braccialetto elettronico per un 44enne

'Mirandola: Golinelli con Vannacci, ora il sindaco Budri che farà?'

'Mirandola: Golinelli con Vannacci, ora il sindaco Budri che farà?'