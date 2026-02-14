Referendum, ecco il comitato carpigiano per il Sì

Questa mattina in municipio a Carpi il Coordinatore cittadino Massimo Barbi e il Consigliere Comunale di Forza Italia Michele De Rosa hanno presentato e ufficializzato il Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere del prossimo 22-23/03/2026.

Fra i presenti Piergiulio Giacobazzi, Consigliere provinciale e Coordinatore del partito, Roberto Ricco, e la rappresentanza giovanile nazionale e provinciale composta da Daniele Aiello, Gianmarco Nardini e Luca Cristoni.

Prende avvio un ultimo mese di campagna referendaria nel corso del quale sarà fondamentale una campagna informativa capillare per spiegare che questa riforma è trasversale e apolitica: libera la magistratura dalle correnti politiche, rafforza l'autonomia del pubblico ministero e rende finalmente il giudice terzo.

Il Comitato, aperto non solo ai partiti ma anche a tutte le realtà civiche, alle associazioni, ai settori e alle professioni, ha già annunciato che nelle prossime settimane verranno organizzati sul territorio carpigiano banchetti informativi e spazi di confronto per spiegare ai cittadini le ragioni per cui è importante votare Si’ al quesito referendario’.