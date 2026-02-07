Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, caso Aimag e Fondazione: i due incubi del sindaco Righi

Carpi, caso Aimag e Fondazione: i due incubi del sindaco Righi

La linea di Righi diventa chiara: stare fermi, tergiversare, scaricare. Facendo fare il lavoro sporco agli altri: sindacati, partiti vicini, consiglieri...

3 minuti di lettura
Mai pace per Riccardo Righi, sindaco di Carpi. O quando va bene pace armata. Costruita spostando i problemi più che risolvendoli. Oggi sono due i nodi da sciogliere: Aimag e la Fondazione. 


Partiamo da Aimag: qui il dato politico è netto: la strategia di Righi del 2024 è fallita, clamorosamente. Con la stroncatura della Corte dei Conti che ha demolito mesi di lavoro, di trattative, di convincimenti sui territori, di assemblee pubbliche e di consulenze pagate con soldi pubblici - e oggi discretamente rimosse dal racconto ufficiale. L’operazione Hera non è naufragata per caso, ma perché non stava in piedi. E adesso il nuovo mantra è il controllo pubblico, il cambio del Cda, la discontinuità.


Peccato che il controllo pubblico, fino a ieri, avesse un nome e un cognome: Paola Ruggiero. Figura altisonante, costruita politicamente, indicata dal PD e dall’allora sindaco Alberto Bellelli. Passata dai tentativi falliti in Fondazione e in Consiglio Comunale alla nomina diretta nel CdA di Aimag e poi alla presidenza. Con un chiaro mandato. Raccontare allora che l’operazione Hera sia stata una macchinazione autonoma di Aimag e della Ruggiero, subìta controvoglia da Righi, è solo una favola comoda per uscire dall’angolo.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
La realtà è che Righi ha provato a completare quello che non è mai riuscito ai suoi predecessori, ci è rimasto in mezzo e ora prova a scaricare, sperando che la narrazione regga. Ma la Ruggiero, per la sua storia e la sua rete di relazioni, non è una pedina tecnica sacrificabile senza conseguenze. 


Sull’altro tavolo c’è la Fondazione. Mario Arturo Ascari è in scadenza, ma è gradito. A Righi e a Claudio Saraceni, presidente di Garc. Non è un caso che alle scorse nomine sia stato accantonato il nome del giudice Roberto Cigarini, di fronte alle resistenze di Saraceni e del notaio Flavia Fiocchi, che hanno presentato una propria lista “nel segno della continuità”. Oggi, per l’avvicendamento, circolava il nome del professor Giacomo Cabri, molto gradito alla curia: ma per lui non è il momento. 

Da un lato perché gli organi attuali, vista la recente possibilità di proroga concessa da Acri, difficilmente lasceranno il posto nei termini originariamente previsti. Dall’altro perché la Fondazione controlla il 7,5 per cento di Aimag e insieme a Mirandola arriva al 10. E in una fase di terremoto su Aimag, cambiare anche in Fondazione sarebbe politicamente troppo rischioso. E allora la linea di Righi diventa chiara: stare fermi, tergiversare, scaricare.
Facendo fare il lavoro sporco agli altri: sindacati, partiti vicini, consiglieri. 


Righi oggi è più debole che mai, politicamente parlando. Il gradimento per la sua giunta - come emergerebbe dai soliti sondaggi più o meno ufficiali - è ai minimi livelli, mai toccati neanche da Bellelli. Ogni provvedimento e ogni intervento degli assessori regalano meme ai social. Per questo diventa difficile trovare persone disposte a metterci la faccia. Per poi essere scaricate alla bisogna. 


A meno dei soliti noti, buoni per tutte le occasioni e negli ultimi tempi presenti a tutte le occasioni. Che sono poi gli stessi che l’hanno messo in questa situazione.


Magath

Nella foto il sindaco Righi col presidente della Fondazione di Carpi Ascari

Foto dell'autore

Dietro allo pseudonimo Magath un noto personaggio modenese che racconterà una Modena senza filtri. La responsabilità di quanto pubblicato da Magath ricade solo sul direttore della testata.  Ci sono...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Scandalo Fondazione di Modena, le frasi del presidente Tiezzi non chiariscono'

'Scandalo Fondazione di Modena, le frasi del presidente Tiezzi non chiariscono'

Peccato: un po’ ci avevamo creduto anche noi...

Peccato: un po’ ci avevamo creduto anche noi...

Fondazione di Carpi, lunedì si decide per il prolungamento di mandato di due anni

Fondazione di Carpi, lunedì si decide per il prolungamento di mandato di due anni

Scandalo Fondazione di Modena, il sussulto del sindaco pacificato dall'omelia del vescovo

Scandalo Fondazione di Modena, il sussulto del sindaco pacificato dall'omelia del vescovo

'Scandalo Fondazione, Mezzetti normalizzato passa all’incasso con il supporto ufficiale a 29 polisportive'

'Scandalo Fondazione, Mezzetti normalizzato passa all’incasso con il supporto ufficiale a 29 polisportive'

Articoli più Letti Scandalo Fondazione, l'ammanco si avvicina a 2 milioni di euro: sottratti nell'arco di 4 anni

Scandalo Fondazione, l'ammanco si avvicina a 2 milioni di euro: sottratti nell'arco di 4 anni

Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti

Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti

Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini

Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini

Il buco, il silenzio e il potere: così Modena archivia lo scandalo Fondazione

Il buco, il silenzio e il potere: così Modena archivia lo scandalo Fondazione

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Scandalo Fondazione di Modena, il sussulto d'orgoglio del sindaco Mezzetti è durato un mese e mezzo

Scandalo Fondazione di Modena, il sussulto d'orgoglio del sindaco Mezzetti è durato un mese e mezzo

Pd Modena, tra ambizioni personali e terrore di contarsi

Pd Modena, tra ambizioni personali e terrore di contarsi

Modena, Forza Italia verso il congresso: lezione di democrazia al Pd che lo ha evitato a tutti i costi

Modena, Forza Italia verso il congresso: lezione di democrazia al Pd che lo ha evitato a tutti i costi

San Geminiano: dal pulpito l’elogio delle istituzioni, mentre Modena perde soldi pubblici

San Geminiano: dal pulpito l’elogio delle istituzioni, mentre Modena perde soldi pubblici