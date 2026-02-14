Elezioni Vignola, spaccatura in Forza Italia: l'area di Giacobazzi si mette di traverso sul nome di Pasini

'Dopo un lungo e proficuo colloquio avuto con Federico Ropa, sindaco di Zocca e incaricato dal Coordinatore Provinciale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi di affiancare Giancarlo Ceci e la segreteria locale in vista delle elezioni amministrative ad oggi non c'è ancora una convergenza totale sul nome di Pasini, sia a livello locale che regionale - afferma Frontini - e dispiace che ci siano fughe in avanti da parte di politici locali, che non fanno altro che rallentare il processo di definizione del candidato sindaco e incrinare solo i rapporti interni.
'Il malcontento nei confronti dell'attuale Giunta a mio avviso è tanto, ma è necessario trovare il giusto profilo che possa rappresentare tutti se si vuole davvero vincere e governare bene, e dubito che i nomi che circolano ora siano all'altezza delle aspettative di tanti vignolesi. Penso che alcuni esponenti del centrodestra locale, si stiano muovendo nel modo giusto, tanti lo stanno riconoscendo in questi giorni, nel solo interesse di poter dare a Vignola la migliore proposta alternativa di amministrazione della città; non ci riconosciamo in quanto fatto nell'ultima legislatura, e abbiamo tutto l'interesse perché sia data ai Vignolesi la possibilità di avere un Sindaco e un'Amministrazione all'altezza dei tanti bisogni della città. È necessaria però la giusta trasparenza e collaborazione da parte di tutti - conclude Frontini - e superare i personalismi di chi vorrebbe gestire Vignola pensando solo al proprio interesse personale. Abbiamo già visto in passato dove ci ha portato tutto questo, e non possiamo permetterci di ricommettere lo stesso errore'.