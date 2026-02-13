Elezioni a Vignola, Pasini: 'Ho accettato di candidarmi a sindaco per tutto il centrodestra'
Angelo Pasini conferma, come anticipato una settimana fa da La Pressa, la sua candidatura (unitaria per il centrodestra) a sindaco di Vignola
