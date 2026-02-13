Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Elezioni a Vignola, Pasini: 'Ho accettato di candidarmi a sindaco per tutto il centrodestra'

Angelo Pasini conferma, come anticipato una settimana fa da La Pressa, la sua candidatura (unitaria per il centrodestra) a sindaco di Vignola

'Partecipare all'Amministrazione comunale di Vignola è stata fin qui una esperienza gratificante e formativa. Ho accettato di fare da guida ad una coalizione di centro destra e civica per partecipare alle prossime elezioni comunali per la funzione di sindaco'. Così Angelo Pasini conferma, come anticipato una settimana fa da La Pressa, la sua candidatura (unitaria per il centrodestra) a sindaco di Vignola.

'L'interesse dei Vignolesi ha la precedenza, su tutto. E così sarò un punto di riferimento, insieme alle persone e ai partiti che formano la mia coalizione, in questa campagna elettorale e, lo spero vivamente, per il futuro. Una promessa che ho già dato prova di saper mantenere, dal luglio del 2017 quando entrai in Municipio a Vignola ad oggi. Abbiamo in mente un metodo di Amministrazione fondato su trasparenza ed equità. Ascolto e capacità decisionale. Rispetto delle regole e sicurezza. Il Governo di paesi e città dalla fine degli anni 90 ha ceduto troppo spesso all'ideologia politica in danno della società civile, soprattutto dei più giovani e del nostro stile di vita. La nostra idea per rimettere in ordine le priorità è di costruire una forte alleanza con rnti e aziende sovraordinati e funzionali ai Comuni, a partire da sanità, scuola, Servizi sociali e volontariato.
La Prefettura, per arrivare al Governo, consapevoli che per la sicurezza dobbiamo, e possiamo, fare tutti molto di più. Nessuno deve chiamarsi fuori e scaricare le responsabilità ad altri'.

'Ultimo, ma non meno importante, vorremmo poter essere al fianco degli imprenditori del settore agricolo, artigianale, dei servizi, del turismo, industriale e commerciale, di coloro che creano lavoro e lo fanno con responsabilità, per i propri dipendenti e per ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività. Il reddito da impresa e da lavoro è il primo passo per l'autonomia e la gratificazione personale, per una società più solida e coesa'.

