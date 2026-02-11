Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Incidente sul lavoro a San Felice: gommista travolto dallo scoppio di un pneumatico

Incidente sul lavoro a San Felice: gommista travolto dallo scoppio di un pneumatico

L’uomo, 54 anni, veterano dell’impresa con oltre 30 anni di servizio è ora ricoverato in ospedale

2 minuti di lettura
'Tutta la comunità di Fim Cisl Emilia Centrale è al fianco di un iscritto, vittima di un grave incidente sul lavoro lunedì scorso, che poteva costargli la vita. Il quadro clinico, molto complesso, nelle ultime ore sta mostrando lievi segni di miglioramento e questo è ciò che conta, al momento'.

Così il sindacato dei metalmeccanici commenta quella che definisce 'una tragedia sfiorata', occorsa ad un dipendente di una azienda di San Felice sul Panaro.

L’uomo, 54 anni, veterano dell’impresa con oltre 30 anni di servizio, nel primo pomeriggio del 9 febbraio aveva iniziato la procedura di routine per il gonfiaggio di una grande gomma di un camion, posizionata sul macchinario apposito.


Lo pneumatico è esploso improvvisamente, sbalzando il lavoratore a tre metri di distanza. Tempestivo l’arrivo dei soccorsi del 118 e poi dell’automedica, giunta sul posto alle ore 15:40. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico e un'emorragia subaracnoidea oltre ad un trauma toracico con una frattura sternale e pneumotorace. Al lavoratore sono stati applicati otto punti di sutura al cranio. Ha perso alcuni denti a causa dell’impatto con lo pneumatico scoppiato.


'Ci riempie il cuore sapere che la prima fase critica è stata superata, ora dobbiamo tutti sperare che l’emorragia all’encefalo si riassorba.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Abbiamo avuto modo di parlare con il lavoratore e sua moglie, costantemente al suo fianco nel reparto di medicina d’urgenza, con la determinazione incredibile che può avere solo chi ha visto un proprio caro rischiare il peggio. Il nostro sindacato continuerà a proteggere il lavoratore e la sua famiglia, sostenendoli in ogni fase di gestione di questo infortunio, anche con gli adempimenti di legge, sui quali si è già attivato il patronato Cisl. Non è il nostro stile quello di sostituirci alle Istituzioni che stanno facendo indagini e accertamenti, il nostro compito, invece, è quello di attendere le risultanze per determinare cosa sia accaduto', rende noto Marcello Della Gatta, operatore Fim Cisl.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Promozione, il Maranello compie un'altra impresa. Tutti i tabellini

Promozione, il Maranello compie un'altra impresa. Tutti i tabellini

Dilettanti: Ferrara al Formigine, Covili al Medolla San Felice

Dilettanti: Ferrara al Formigine, Covili al Medolla San Felice

San Felice, colf tenta di rubare in casa e si nasconde nel sottotetto: ai domiciliari

San Felice, colf tenta di rubare in casa e si nasconde nel sottotetto: ai domiciliari

Promozione, il Maranello supera il Montombraro e va a +8 sui playout: tutti i tabellini

Promozione, il Maranello supera il Montombraro e va a +8 sui playout: tutti i tabellini

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Promozione, La Pieve stende la capolista Medolla San Felice

Promozione, La Pieve stende la capolista Medolla San Felice

Articoli più Letti Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari

Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Articoli Recenti Modena, 'safari' di bracconaggio a Zocca: due denunciati

Modena, 'safari' di bracconaggio a Zocca: due denunciati

Castelvetro, Odilia Iaccheri compie 100 anni

Castelvetro, Odilia Iaccheri compie 100 anni

Fondazione di Carpi, è ufficiale: già da ora presidente e Cdi resteranno in carica sei anni

Fondazione di Carpi, è ufficiale: già da ora presidente e Cdi resteranno in carica sei anni

Bomporto, spray al peperoncino sul bus Seta: studenti delle Medie a casa coi genitori

Bomporto, spray al peperoncino sul bus Seta: studenti delle Medie a casa coi genitori