Incidente sul lavoro a San Felice: gommista travolto dallo scoppio di un pneumatico

'Tutta la comunità di Fim Cisl Emilia Centrale è al fianco di un iscritto, vittima di un grave incidente sul lavoro lunedì scorso, che poteva costargli la vita. Il quadro clinico, molto complesso, nelle ultime ore sta mostrando lievi segni di miglioramento e questo è ciò che conta, al momento'. Così il sindacato dei metalmeccanici commenta quella che definisce 'una tragedia sfiorata', occorsa ad un dipendente di una azienda di San Felice sul Panaro. L’uomo, 54 anni, veterano dell’impresa con oltre 30 anni di servizio, nel primo pomeriggio del 9 febbraio aveva iniziato la procedura di routine per il gonfiaggio di una grande gomma di un camion, posizionata sul macchinario apposito.Lo pneumatico è esploso improvvisamente, sbalzando il lavoratore a tre metri di distanza. Tempestivo l’arrivo dei soccorsi del 118 e poi dell’automedica, giunta sul posto alle ore 15:40. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico e un'emorragia subaracnoidea oltre ad un trauma toracico con una frattura sternale e pneumotorace. Al lavoratore sono stati applicati otto punti di sutura al cranio. Ha perso alcuni denti a causa dell’impatto con lo pneumatico scoppiato.'Ci riempie il cuore sapere che la prima fase critica è stata superata, ora dobbiamo tutti sperare che l’emorragia all’encefalo si riassorba.Abbiamo avuto modo di parlare con il lavoratore e sua moglie, costantemente al suo fianco nel reparto di medicina d’urgenza, con la determinazione incredibile che può avere solo chi ha visto un proprio caro rischiare il peggio. Il nostro sindacato continuerà a proteggere il lavoratore e la sua famiglia, sostenendoli in ogni fase di gestione di questo infortunio, anche con gli adempimenti di legge, sui quali si è già attivato il patronato Cisl. Non è il nostro stile quello di sostituirci alle Istituzioni che stanno facendo indagini e accertamenti, il nostro compito, invece, è quello di attendere le risultanze per determinare cosa sia accaduto', rende noto Marcello Della Gatta, operatore Fim Cisl.