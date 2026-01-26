Promozione, il Maranello supera il Montombraro e va a +8 sui playout: tutti i tabellini

I tabellini

Prosegue il momento d’oro del Maranello (11 punti in 5 gare) che passa a Castelvetro sul Montombraro e vola a +8 sui playout. Al 1’ ci vuole un super Cinelli a fermare il colpo di testa di Schiavone. Al 30’ fallo su Giacomo Hinek non ravvisato e Riva da 30 metri pesca il jolly infilano la palla all’incrocio. Al 37’ fallo su Schiavone in area e lo stesso bomber dal dischetto fa 2-0. Nella ripresa al 48’ sulla punizione di Riccardo Hinek, Cussini alza di testa sulla traversa. Al 58’ Caniato conclude dal limite ma un difensore respinge a pochi passi dalla linea. Al 70’ Naini gira di testa in rete un cross di Giacomo Hinek per l’1-2. Al 76’ Schiavone che calcia alto da posizione favorevole. Nel finale punizione dal limite di Riccardo Hinek deviata alta da Pittalis.Spogliatoi. Mister Mirko Tosi: “Partita intensa, vittoria meritata. Peccato non averla chiusa prima andando a rischiare nei minuti finali più del dovuto. Mese di gennaio favoloso, complimenti al gruppo”.Montombraro-Maranello 1-2Reti: 30' pt Riva (Ma), 36' pt su rig. Schiavone (Ma), 25' st Naini (Mo)MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G., Dosi (9' st Sighinolfi), Hinek R., Corroppoli, Dardi, Baldelli (9' st Naini), Caniato (43' st Fusco), Cussini, Zattini (22' st Pappalardo), Cinquegrano (13' st Pittalis).A disp.: Guerrieri, Borri, Allegra, Ferri. All.: Antonelli.MARANELLO: Mazzetti, Annovi, Orlandi, Riva (19' st Restilli), Tognini, Seghizzi, Galli (37' st Evangelisti), Marverti, Schiavone, Totaro, Capasso (29' st Zagari). A disp.: Khalfaoui, Dello Preite, Damiano, Abati Agyei, Barani. All.: Tosi.Arbitro: Renzi di Imola.Note: ammoniti caniato, Riva, Zagari, Tognini, Schiavone.Baiso Secchia-Medolla San Felice 1-2Reti: 28' pt Pastorelli (M), 20' st Guidone (M), 26' st Bertolani (B)BAISO SECCHIA: Rosa, Pavarini, Silvestri (36' st Incerti), Gazzotti, Ruopolo, Paglia, Benassi E. (1' st Ovi), Bertolani, Pederzini, Zanetti, Caputo (15' st Caselli). A disp.: Brevini, Casini, Codeluppi, Ghirelli. All.: Baroni.MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi, Saracino, Hoxha, Leozappa, Assohoun, Pastorelli, Zanoli, Guidone (20' st Trajkovic), Serroukh (30' st Bugneac), Adusa (30' st Tecku). A disp.: Maccarinelli, Benassi F., Franco, Bagni, Fontana, Atti. All.: Semeraro.Arbitro: Krolikowski di Modena.Note: spettatori 200 circa; ammoniti Paglia, Pavarini, Benassi E.; espulsi Leozappa (M) al 11' pt, Paglia (B) al 40' st per doppia ammonizione. Castellarano-Sporting Scandiano 2-0Reti: 5' pt su rig. Rizzuto, 37' pt PiscopoCASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani, Guicciardi, Cani, Longu, Saccani (38' st Lusoli), Cavazzoli, Piscopo (45' st Tincani), Travagliati, Rizzuto. A disp.: Peddis, Derby, Valestri, Panicocolo, Sassi, Valentini, Turci.All.: Rizzini.SPORTING SCANDIANO: Valestiri, Ducci, Lencioni (38' st Saetti), Saetti Baraldi (15' st Bottazzi), Muratori, Giorgi (42' st Rinaldini), Pederzoli, Corbelli (30' st Strozzi), Ferrari R. (15' st Ferrari M.), Barbieri. A disp.: Tarabelloni, Lasagni, Mohamed, Solla. All.: Galantini.Arbitro: Giorgini di Bologna.Note: ammoniti Pederzoli, Cavazzoli. Masone-United Carpi 0-0 giocata il 24/01MASONE: Giaroli, Zagnoli, Valmori, Bonacini R., Pozzi, Campaniello (11' st Tascedda), Paoli (7' st Mohmoh), Carrera, Jocic, Bonacini D., Ventura (29' st Melioli). A disp.: Catellani, Omari, Meyong, Keita, Acquah. All.: MarchesiniUNITED CARPI: Chiossi, Gazzini (43' st Gianasi), Kundome, Vezzani (7' st Mora), Paramatti, Cavallini, Malagoli (29' st Baraldi), Garlappi, Kolaveri, Crispino (41' st Nappa), Amura. A disp.: Benetti, Cinelli, Pellacani, Mebelli, Mambrini. All.: GilioliArbitro: Borelli di ParmaNote: ammoniti Paramatti, Mohmoh, Garlappi, Tascedda, Gazzini; recupero 1', 4'. Riese-Castelnuovo 0-0RIESE: Codeluppi, Incerti, Mussini (36' st Valenti), Teocoli, Bonora, Marastoni, Posponi (21' st Manicardi), Prandi, Fontanesi F. (39' st Boccaletti), Mazzoli M., Fall (29' st Borghi). A disp.: Benati, Pirondi, Distasi, Carra, Leonardi. All.: Pavesi.CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Copertino, Le Guerin, Baroni, Manini, Cantaroni, Venere (22' st Mazzoli L.), Carbone (36' st Ienna), Bellentani, Fontanesi L. A disp.: Ripesi, Giovanardi, Roveri, Lodi, Peppoloni, Facchini, Cavani.All.: Casagrandi.Arbitro: Gambi di Ravenna.Note: ammoniti Prandi, Fontanesi F., Cantaroni, Gilioli. Sammartinese-La Pieve Nonantola 3-2Reti: 6' pt Bega (S), 18' st Timperio (L), 23' st su rig. Sula (S), 45' st Berselli (S), 47' st Cheli (L)SAMMARTINESE: Falavigna, Turri (1' st Berselli), Barbieri, Carnevali, Re, Bega, Torlai (20' st Malaguti), Toscano (38' st Corradini), Lecce (1' st Sula), Salsi (33' st Ametta), Valentini. A disp.: Mantovan, Acanfora, Bianchini, Singh. All.: Paterlini.LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei, Monari, Timperio, Sghedoni, Casarano, Boriani (35' st Iazzetta), Montorsi, Cheli, Sharaf, Gilli (31' st Cataldo). A disp.: Borghi, Pepe, Shanableh, Pellegrino, Traversi, Migliaccio. All.: Barbi.Arbitro: Raude di Bologna.Note: ammoniti Turri, Toscano, Valentini, Lecce, Monari, Salsi, Tudini, Boriani; espulso Monari (L) al 21' st per doppia ammonizione. Sanmichelese-Solierese 3-0Rete: 45' pt Farina, 2' st Casta, 44' st CostaSANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Tardini, Farina (21' st Ashong), Vernia (21' st Alicchi), Spezzani, Peddis (37' st Teneggi), Casta (21' st Fontanini), Manzini (33' st Notari). A disp.: Azzurro, Pagnelli, Doku, Rafrari, Gorzanelli. All.: Greco.SOLIERESE: Tosi, Gianelli, Lazzaretti (1' st Caselli), Boschetti, Giagnocchi, Mandreoli, Bozzani, Vaccari (29' st Mecorrapaj), D'Ambrosio, Feninno, Tagliavini (21' st Ligabue). All.: Greco.Arbitro: Saragoni di Bologna.Note: ammoniti Farina, Alicchi, Feninno; espulso Mandreoli (S) al 24' st. Virtus Camposanto-Casalgrande 1-0Rete: 32' st MensahVIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Cicero, Grazia A., Deliu, Malavasi, Ofosu, Natali (13' st Mensah), Gripshi (40' st Pjolla), Stabellini (30' st Ndrejaj), Acanfora (13' st Denteh). A disp.: Grazia G., Rampazzi, Borellini, Gualdi. All.: Luppi.CASALGRANDE: Cammarota, Giordano, Fornari, Strozzi (33' st Grignani), Sabbadini, Pacella (41' st Palladini), Bonicelli, Sekyere, Borrelli, Hxuvelaj, Hoxha. A disp.: Moscardini, Pezzi, Pigoni, Mediani, Veroni, Dirodi. All.: La Monica.Arbitro: Manzitti di Modena