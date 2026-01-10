Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Teatro: a Maranello in scena la Vedova Allegra

Il classico dell'operetta martedì 13 gennnaio alle ore 21 all'auditorium Enzo Ferrari

Con il classico dell’operetta La Vedova Allegra messo in scena dalla Compagnia Corrado Abbati martedì prossimo 13 gennaio prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello (MO) curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Le musiche sono di Franz Lehàr, su libretto di Victor Léon e Leo Stein da un soggetto di Henri Meilhac.

 

La Vedova Allegra è senz’altro l’operetta più popolare e più amata in tutto il mondo ed è un capolavoro di genuina ispirazione dove i protagonisti sono coinvolti in un vorticoso e divertente scambio di coppie, di promesse, di sospetti e di rivelazioni. Un parapiglia che, come è naturale che sia in una operetta, al termine si ricompone nel migliore dei modi con il matrimonio fra la bella vedova Anna Glavari e l’aitante diplomatico Danilo. Così, nel finale, tutti cantano la celeberrima marcetta È scabroso le donne studiar! in una Parigi elegante e spensierata, come elegante e spensierata vuole essere questa nuova edizione de La Vedova Allegra che si fa forte dell’innato senso teatrale e di quella narrativa dinamica che contraddistinguono gli spettacoli di Corrado Abbati, nonché di una colorata e attuale messinscena.

 

Con Antonella De Gasperi – Fabrizio Macciantelli, Mariska Bordoni – Davide Zaccherini, Ilaria Monteverdi – Federico Bonghi, Matteo Catalini – Matteo Bartoli

 

Il Balletto di Parma: coreografie Francesco Frola

direzione musicale Alberto Orlandi

allestimento scenico InScena Art
Design

 

regia Corrado Abbati


Informazioni e biglietteria

Auditorium Enzo Ferrari - Via Nazionale, 78 - Maranello (MO) 

Tel 0536 943010

E-mail auditoriumferrari@gmail.com

www.ater.emr.it

     

Inizio spettacolo ore 21

 

Biglietti da € 18 a € 16

 

Orari biglietteria: il mercoledì dalle 10:00 alle 12:30; negli orari di apertura della cassa per la programmazione cinematografica compatibilmente con gli ingressi alle proiezioni; il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle 19:00.

 

 Vendita online su www.vivaticket.it

 

Prenotazioni all’indirizzo auditoriumferrari@gmail.com  e al numero 0536 943010

