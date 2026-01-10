Teatro: a Maranello in scena la Vedova Allegra





Informazioni e biglietteria

Con il classico dell’operetta La Vedova Allegra messo in scena dalla Compagnia Corrado Abbati martedì prossimo 13 gennaio prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello (MO) curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Le musiche sono di Franz Lehàr, su libretto di Victor Léon e Leo Stein da un soggetto di Henri Meilhac. La Vedova Allegra è senz’altro l’operetta più popolare e più amata in tutto il mondo ed è un capolavoro di genuina ispirazione dove i protagonisti sono coinvolti in un vorticoso e divertente scambio di coppie, di promesse, di sospetti e di rivelazioni. Un parapiglia che, come è naturale che sia in una operetta, al termine si ricompone nel migliore dei modi con il matrimonio fra la bella vedova Anna Glavari e l’aitante diplomatico Danilo. Così, nel finale, tutti cantano la celeberrima marcetta È scabroso le donne studiar! in una Parigi elegante e spensierata, come elegante e spensierata vuole essere questa nuova edizione de La Vedova Allegra che si fa forte dell’innato senso teatrale e di quella narrativa dinamica che contraddistinguono gli spettacoli di Corrado Abbati, nonché di una colorata e attuale messinscena. Con Antonella De Gasperi – Fabrizio Macciantelli, Mariska Bordoni – Davide Zaccherini, Ilaria Monteverdi – Federico Bonghi, Matteo Catalini – Matteo Bartoli Il Balletto di Parma: coreografie Francesco Froladirezione musicale Alberto Orlandiallestimento scenico InScena ArtDesign regia Corrado AbbatiAuditorium Enzo Ferrari - Via Nazionale, 78 - Maranello (MO) Tel 0536 943010E-mail auditoriumferrari@gmail.comwww.ater.emr.it Inizio spettacolo ore 21 Biglietti da € 18 a € 16 Orari biglietteria: il mercoledì dalle 10:00 alle 12:30; negli orari di apertura della cassa per la programmazione cinematografica compatibilmente con gli ingressi alle proiezioni; il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle 19:00. Vendita online su www.vivaticket.it Prenotazioni all’indirizzo auditoriumferrari@gmail.com e al numero 0536 943010