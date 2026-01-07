La Fiamma Olimpica 'illumina' Sassuolo, Maranello e Modena: i percorsi previsti giovedì 8 gennaio

Sassuolo

Maranello: la staffetta parte dal Parco dello Sport

Modena: la Fiamma nel cuore della città e del sito Unesco

Il viaggio della Fiamma Olimpica verso Milano–Cortina 2026 attraverserà, nella giornata di giovedì 8 febbraio, tre città simbolo della provincia modenese: Sassuolo, Maranello e Modena. Una staffetta che unisce comunità diverse lungo un unico filo di luce, portando con sé i valori universali dello sport, della pace e dell’incontro tra i popoli.La prima tappa modenese sarà Sassuolo, dove la Fiamma entrerà dal confine con Fiorano Modenese percorrendo via Po, per poi attraversare via Braida, Circondario Stazione, via Radici in Monte e piazza Libertà. Il percorso proseguirà lungo via Goito e via Pia, fino a raggiungere piazza Martiri Partigiani, sede della sosta ufficiale della Carovana olimpica, momento centrale della mattinata e punto di incontro per scuole, associazioni e cittadini.Dopo la sosta, la torcia ripartirà lungo via Rocca, attraverserà piazzale Della Rosa e sfilerà davanti al Palazzo Ducale, per poi imboccare via Cavallotti e via Montanara, uscendo dal territorio comunale all’altezza della SP 19.Per garantire la sicurezza, dalle 7 alle 12 saranno in vigore divieti di sosta e modifiche alla viabilità nelle vie interessate dal passaggio.La Fiamma raggiungerà Maranello tra le 8.30 e le 9.10, accolta in un luogo altamente simbolico: il Parco dello Sport,da cui alle 8.42 partirà la staffetta dei tedofori accompagnata da un convoglio di oltre 700 metri.Il percorso si snoderà lungo via Boito e via Zozi, per poi svoltare in via Nazionale passando davanti all’Auditorium “Enzo Ferrari”. Dopo la rotatoria del Cavallino, la Fiamma proseguirà su via Nazionale, imboccherà via Dino Ferrari e, dopo il passaggio davanti al Museo Ferrari, si dirigerà verso Fiorano Modenese intorno alle 9.Il sindaco Luigi Zironi ha sottolineato il valore simbolico della tappa maranellese, ricordando come lo sport rappresenti un motore di inclusione e coesione sociale. Durante il transito sono previste chiusure dinamiche della circolazione e si raccomanda particolare attenzione alle famiglie delle scuole di via Boito.L’ultima tappa della giornata sarà Modena, dove l’arrivo della Fiamma è previsto intorno alle 11.55. La staffetta partirà da via Giardini e attraverserà un lungo itinerario che toccherà sia il centro storico sia il sito Unesco, unendo simbolicamente la bellezza dello sport a quella del patrimonio artistico cittadino.Il percorso comprenderà piazzale Risorgimento, viale Muratori, via Trento Trieste, via Ciro Menotti, viale Reiter, via Piave, piazzale Natale Bruni, corso Vittorio Emanuele, via Cavour, corso Canalgrande, via Emilia centro, Largo Sant’Agostino, Largo Aldo Moro e via Emilia Ovest fino a via del Murazzo.Da qui la Fiamma entrerà nel cuore monumentale della città: via Farini, largo San Giorgio, piazza Roma, via Fonte d’Abisso, via Taglio, via Torre, piazza della Torre, piazza Grande, via Castellaro, via Canalino, via Mondatora, piazza XX Settembre, via Albinelli, via dei Servi, via Selmi, corso Canalchiaro e corso Duomo.Dalle 11 alle 15 sono previste sospensioni temporanee della circolazione lungo le vie interessate.L’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi ha espresso l’orgoglio della città per un passaggio che unisce la dimensione universale dei Giochi alla ricchezza culturale modenese.