Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La Fiamma Olimpica 'illumina' Sassuolo, Maranello e Modena: i percorsi previsti giovedì 8 gennaio

La Fiamma Olimpica 'illumina' Sassuolo, Maranello e Modena: i percorsi previsti giovedì 8 gennaio

Dopo avere attraversato Sassuolo e Maranello, la torcia attraverserà Modena dalle 11,30 e il primo pomeriggio

3 minuti di lettura
Il viaggio della Fiamma Olimpica verso Milano–Cortina 2026 attraverserà, nella giornata di giovedì 8 febbraio, tre città simbolo della provincia modenese: Sassuolo, Maranello e Modena. Una staffetta che unisce comunità diverse lungo un unico filo di luce, portando con sé i valori universali dello sport, della pace e dell’incontro tra i popoli.

Sassuolo

La prima tappa modenese sarà Sassuolo, dove la Fiamma entrerà dal confine con Fiorano Modenese percorrendo via Po, per poi attraversare via Braida, Circondario Stazione, via Radici in Monte e piazza Libertà. Il percorso proseguirà lungo via Goito e via Pia, fino a raggiungere piazza Martiri Partigiani, sede della sosta ufficiale della Carovana olimpica, momento centrale della mattinata e punto di incontro per scuole, associazioni e cittadini.
Dopo la sosta, la torcia ripartirà lungo via Rocca, attraverserà piazzale Della Rosa e sfilerà davanti al Palazzo Ducale, per poi imboccare via Cavallotti e via Montanara, uscendo dal territorio comunale all’altezza della SP 19.
Per garantire la sicurezza, dalle 7 alle 12 saranno in vigore divieti di sosta e modifiche alla viabilità nelle vie interessate dal passaggio.

Maranello: la staffetta parte dal Parco dello Sport

La Fiamma raggiungerà Maranello tra le 8.30 e le 9.10, accolta in un luogo altamente simbolico: il Parco dello Sport,
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
da cui alle 8.42 partirà la staffetta dei tedofori accompagnata da un convoglio di oltre 700 metri.
Il percorso si snoderà lungo via Boito e via Zozi, per poi svoltare in via Nazionale passando davanti all’Auditorium “Enzo Ferrari”. Dopo la rotatoria del Cavallino, la Fiamma proseguirà su via Nazionale, imboccherà via Dino Ferrari e, dopo il passaggio davanti al Museo Ferrari, si dirigerà verso Fiorano Modenese intorno alle 9.
Il sindaco Luigi Zironi ha sottolineato il valore simbolico della tappa maranellese, ricordando come lo sport rappresenti un motore di inclusione e coesione sociale. Durante il transito sono previste chiusure dinamiche della circolazione e si raccomanda particolare attenzione alle famiglie delle scuole di via Boito.

Modena: la Fiamma nel cuore della città e del sito Unesco

L’ultima tappa della giornata sarà Modena, dove l’arrivo della Fiamma è previsto intorno alle 11.55. La staffetta partirà da via Giardini e attraverserà un lungo itinerario che toccherà sia il centro storico sia il sito Unesco, unendo simbolicamente la bellezza dello sport a quella del patrimonio artistico cittadino.
Il percorso comprenderà piazzale Risorgimento, viale Muratori, via Trento Trieste, via Ciro Menotti, viale Reiter, via Piave, piazzale Natale Bruni, corso Vittorio Emanuele, via Cavour, corso Canalgrande, via Emilia centro, Largo Sant’Agostino, Largo Aldo Moro e via Emilia Ovest fino a via del Murazzo.
Da qui la Fiamma entrerà nel cuore monumentale della città: via Farini, largo San Giorgio, piazza Roma, via Fonte d’Abisso, via Taglio, via Torre, piazza della Torre, piazza Grande, via Castellaro, via Canalino, via Mondatora, piazza XX Settembre, via Albinelli, via dei Servi, via Selmi, corso Canalchiaro e corso Duomo.
Dalle 11 alle 15 sono previste sospensioni temporanee della circolazione lungo le vie interessate.
L’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi ha espresso l’orgoglio della città per un passaggio che unisce la dimensione universale dei Giochi alla ricchezza culturale modenese.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Prestazioni sanitarie: l'Ausl proroga le convenzioni con le assicurazioni private

Prestazioni sanitarie: l'Ausl proroga le convenzioni con le assicurazioni private

Modena, educativa di strada e baby gang: quali presupposti per un affidamento diretto a Caleidos?

Modena, educativa di strada e baby gang: quali presupposti per un affidamento diretto a Caleidos?

Troppa Juve: Sassuolo battuto 3 a 0 in casa

Troppa Juve: Sassuolo battuto 3 a 0 in casa

La befana in chiesa: festa alla parrocchia San Giovanni Evangelista

La befana in chiesa: festa alla parrocchia San Giovanni Evangelista

Sacerdote accoltellato e capotreno ucciso: basta con la finta inclusività

Sacerdote accoltellato e capotreno ucciso: basta con la finta inclusività

Policlinico di Modena, a pediatria è arrivata una doppia befana

Policlinico di Modena, a pediatria è arrivata una doppia befana

Articoli più Letti Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'

Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'

Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena

Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena

Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi

Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi

Modena, la 56enne ospitata dal ristoratore ha trovato casa: 'E' la generosità dei cittadini, nel silenzio delle istituzioni'

Modena, la 56enne ospitata dal ristoratore ha trovato casa: 'E' la generosità dei cittadini, nel silenzio delle istituzioni'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Omicidio capotreno: oggi sciopero FS senza fasce di garanzia

Omicidio capotreno: oggi sciopero FS senza fasce di garanzia

La Befana al mercato Albinelli: tanti bimbi ad incontrarla

La Befana al mercato Albinelli: tanti bimbi ad incontrarla

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Giornalismo in lutto, è morto a 77 anni Gianluigi Armaroli

Giornalismo in lutto, è morto a 77 anni Gianluigi Armaroli