Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Epifania 2026: gli appuntamenti della Befana in provincia di Modena

Epifania 2026: gli appuntamenti della Befana in provincia di Modena

Iniziative diffuse tra Appennino e pianura. Tradizioni, spettacoli, falò, laboratori

3 minuti di lettura
La provincia di Modena si prepara a celebrare l’Epifania con una serie di iniziative diffuse tra Appennino e pianura. Tradizioni, spettacoli, falò, laboratori e aperture straordinarie accompagneranno famiglie e bambini nei giorni del 5, 6 e 7 gennaio. Di seguito una panoramica dei principali eventi, comune per comune.

Pavullo nel Frignano – “La Befana al Castello di Montecuccolo”, martedì 6 gennaio

A Pavullo torna uno degli appuntamenti più attesi del Frignano: la Befana al Castello di Montecuccolo. Martedì 6 gennaio, dalle 11 alle 17, Berta e Pitacchina accoglieranno grandi e piccoli con racconti, doni e fotografie nella cornice suggestiva del castello. Rimangono visitabili anche le mostre dei presepi: quella permanente di Giuseppe Ricci dedicata ai borghi del Frignano e la collettiva di artisti ispirata alle tradizioni natalizie. L’incontro è gratuito e non richiede l’ingresso al castello.

Formigine – “La Grande Festa della Befana”, dal 3 al 7 gennaio

Il centro storico di Formigine si anima con “La Grande Festa della Befana”, che da sabato 3 a martedì 6 gennaio propone mercatini, stand gastronomici, artisti di strada, musica e negozi aperti.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Domenica 4 gennaio piazza Italia ospita “La Befana in bicicletta”, mentre nel pomeriggio al Bar dei Tigli la Befana racconterà fiabe e distribuirà dolciumi.Il giorno dell’Epifania, martedì 6 gennaio, la festa entra nel vivo con la sfilata delle Befane, il percorso animato “Un carbone tutto da ridere” al Castello, la consegna delle calze nella Casetta di Babbo Natale e il tradizionale Falò della Befana in piazza Calcagnini, acceso da arcieri in costume medievale.Sempre il 6 gennaio, al Centro per le Famiglie di Casinalbo, è in programma lo spettacolo “Sgambe sghembe”, dedicato al tema delle diversità.Il programma si chiude mercoledì 7 gennaio con “Arriva la Befana”, narrazioni per bambini alla Biblioteca Matilda.

Cavezzo – “L’Ape-Befana”, lunedì 5 gennaio 2026

A Cavezzo l’Epifania si festeggia in anticipo con “L’Ape-Befana”, l’aperitivo con le befane in trattore, in programma lunedì 5 gennaio dalle 16. La piazza si riempirà di trattori illuminati, musica e spettacoli dei Rulli Frulli. Sono previste la premiazione della vetrina più bella, l’estrazione della lotteria dei commercianti, un DJ set e il rogo della Befana a partire dalle 19.30. L’evento è accompagnato da stand gastronomici curati da Rulli Frulli e Pro Loco Cavezzo. In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata.

Sassuolo – “Cercasi Befana disperatamente!”, martedì 6 gennaio

A Sassuolo l’appuntamento per i più piccoli è martedì 6 gennaio alle 15.30 presso la Sala di Quartiere Falcone e Borsellino.
L’Associazione Orti e Bonsai Albero d’Oro presenta “Cercasi Befana disperatamente: lo spettacolo dell’Epifania!”, una lettura teatralizzata rivolta ai bambini fino a 11 anni. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Maranello – “Befana e burattini” e “Concerto dell’Epifania”, martedì 6 gennaio

A Maranello la Festa dell’Epifania propone due appuntamenti nella giornata di martedì 6 gennaio. La mattina, all’Auditorium Enzo Ferrari, va in scena “Crepi l’avarizia”, spettacolo di burattini della Compagnia Nasinsu, con repliche alle 10 e alle 11.30. Ogni bambino riceverà in omaggio un libro della Biblioteca Mabic e la calza della Befana offerta da Avap Maranello.Nel pomeriggio, alle 16, la Chiesa di San Biagio ospita il Concerto dell’Epifania con la Corale G. Puccini aps di Sassuolo e l’Ensemble dell’Accademia Filarmonica. Il repertorio spazia dalle musiche natalizie ai brani classici e tradizionali. L’ingresso è libero.

Carpi – Aperture straordinarie e laboratori, dal 4 al 6 gennaio

Carpi celebra l’Epifania con un ricco programma culturale. Domenica 4 gennaio i Musei di Palazzo dei Pio sono aperti dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito, mentre la Biblioteca Loria propone un incontro della rassegna “Domeniche in scienza”. Anche il Castello dei Ragazzi apre in via straordinaria con il laboratorio “Welcome 2026”.Lunedì 5 e martedì 6 gennaio i Musei di Palazzo dei Pio saranno nuovamente aperti dalle 10 alle 18.
Le mostre “Nella Cornice”, “Angeli” e “Formare la storia” resteranno visitabili fino all’11 gennaio.

Castelfranco Emilia – “Befana in Vespa” e laboratori, martedì 6 gennaio

A Castelfranco Emilia la giornata dell’Epifania, martedì 6 gennaio, si apre alle 8 con il mercato straordinario in Corso Martiri. Dalle 8.30 arriva la “Befana in Vespa”, con distribuzione di caramelle, tè caldo e vin brulé a cura del Vespa Club locale. Alle 10.30 il Museo Civico Archeologico “Simonini” propone “Calze al Museo”, laboratori creativi per bambini dai 5 agli 11 anni dedicati all’Epifania e alla scoperta del museo in modo giocoso.1 anni, dedicati all’Epifania e alla scoperta del museo in modo giocoso.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi sconfitto ad Alessandria dalla Juventus Next Gen

Carpi sconfitto ad Alessandria dalla Juventus Next Gen

Pareggio tra Sassuolo e Parma, il derby emiliano finisce 1-1

Pareggio tra Sassuolo e Parma, il derby emiliano finisce 1-1

Eccellenza: il figlio di mister Sottil, Edoardo, passa al Formigine

Eccellenza: il figlio di mister Sottil, Edoardo, passa al Formigine

La Befana al castello di Montecuccolo

La Befana al castello di Montecuccolo

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Inchiesta finanziamenti ad Hamas, insulti alla Ascari (M5S): presentata denuncia

Inchiesta finanziamenti ad Hamas, insulti alla Ascari (M5S): presentata denuncia

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli più Letti Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'

'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'

Camposanto, ladri in casa: il vicino vede tutto. La figlia delle vittime ha subito 3 furti nell'ultimo mese a Bastiglia

Camposanto, ladri in casa: il vicino vede tutto. La figlia delle vittime ha subito 3 furti nell'ultimo mese a Bastiglia

Pavullo: rubano gasolio da un escavatore, arrestati due fratelli

Pavullo: rubano gasolio da un escavatore, arrestati due fratelli

Articoli Recenti Dilettanti, muore a 25 anni Enrico Bigi, difensore del Montombraro

Dilettanti, muore a 25 anni Enrico Bigi, difensore del Montombraro

In provincia di Modena la prima nata è la sassolese Sofia

In provincia di Modena la prima nata è la sassolese Sofia

Campogalliano, 44enne picchia la compagna davanti al figlio minorenne: arrestato

Campogalliano, 44enne picchia la compagna davanti al figlio minorenne: arrestato

Aggredita da uno straniero a Castelfranco, centrodestra: 'Comune non fa propria parte sulla sicurezza'

Aggredita da uno straniero a Castelfranco, centrodestra: 'Comune non fa propria parte sulla sicurezza'