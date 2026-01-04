Epifania 2026: gli appuntamenti della Befana in provincia di Modena

Pavullo nel Frignano – “La Befana al Castello di Montecuccolo”, martedì 6 gennaio

Formigine – “La Grande Festa della Befana”, dal 3 al 7 gennaio

Cavezzo – “L’Ape-Befana”, lunedì 5 gennaio 2026

Sassuolo – “Cercasi Befana disperatamente!”, martedì 6 gennaio

Maranello – “Befana e burattini” e “Concerto dell’Epifania”, martedì 6 gennaio

Carpi – Aperture straordinarie e laboratori, dal 4 al 6 gennaio

Castelfranco Emilia – “Befana in Vespa” e laboratori, martedì 6 gennaio

La provincia di Modena si prepara a celebrare l’Epifania con una serie di iniziative diffuse tra Appennino e pianura. Tradizioni, spettacoli, falò, laboratori e aperture straordinarie accompagneranno famiglie e bambini nei giorni del 5, 6 e 7 gennaio. Di seguito una panoramica dei principali eventi, comune per comune.A Pavullo torna uno degli appuntamenti più attesi del Frignano: la Befana al Castello di Montecuccolo. Martedì 6 gennaio, dalle 11 alle 17, Berta e Pitacchina accoglieranno grandi e piccoli con racconti, doni e fotografie nella cornice suggestiva del castello. Rimangono visitabili anche le mostre dei presepi: quella permanente di Giuseppe Ricci dedicata ai borghi del Frignano e la collettiva di artisti ispirata alle tradizioni natalizie. L’incontro è gratuito e non richiede l’ingresso al castello.Il centro storico di Formigine si anima con “La Grande Festa della Befana”, che da sabato 3 a martedì 6 gennaio propone mercatini, stand gastronomici, artisti di strada, musica e negozi aperti.Domenica 4 gennaio piazza Italia ospita “La Befana in bicicletta”, mentre nel pomeriggio al Bar dei Tigli la Befana racconterà fiabe e distribuirà dolciumi.Il giorno dell’Epifania, martedì 6 gennaio, la festa entra nel vivo con la sfilata delle Befane, il percorso animato “Un carbone tutto da ridere” al Castello, la consegna delle calze nella Casetta di Babbo Natale e il tradizionale Falò della Befana in piazza Calcagnini, acceso da arcieri in costume medievale.Sempre il 6 gennaio, al Centro per le Famiglie di Casinalbo, è in programma lo spettacolo “Sgambe sghembe”, dedicato al tema delle diversità.Il programma si chiude mercoledì 7 gennaio con “Arriva la Befana”, narrazioni per bambini alla Biblioteca Matilda.A Cavezzo l’Epifania si festeggia in anticipo con “L’Ape-Befana”, l’aperitivo con le befane in trattore, in programma lunedì 5 gennaio dalle 16. La piazza si riempirà di trattori illuminati, musica e spettacoli dei Rulli Frulli. Sono previste la premiazione della vetrina più bella, l’estrazione della lotteria dei commercianti, un DJ set e il rogo della Befana a partire dalle 19.30. L’evento è accompagnato da stand gastronomici curati da Rulli Frulli e Pro Loco Cavezzo. In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata.A Sassuolo l’appuntamento per i più piccoli è martedì 6 gennaio alle 15.30 presso la Sala di Quartiere Falcone e Borsellino.L’Associazione Orti e Bonsai Albero d’Oro presenta “Cercasi Befana disperatamente: lo spettacolo dell’Epifania!”, una lettura teatralizzata rivolta ai bambini fino a 11 anni. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.A Maranello la Festa dell’Epifania propone due appuntamenti nella giornata di martedì 6 gennaio. La mattina, all’Auditorium Enzo Ferrari, va in scena “Crepi l’avarizia”, spettacolo di burattini della Compagnia Nasinsu, con repliche alle 10 e alle 11.30. Ogni bambino riceverà in omaggio un libro della Biblioteca Mabic e la calza della Befana offerta da Avap Maranello.Nel pomeriggio, alle 16, la Chiesa di San Biagio ospita il Concerto dell’Epifania con la Corale G. Puccini aps di Sassuolo e l’Ensemble dell’Accademia Filarmonica. Il repertorio spazia dalle musiche natalizie ai brani classici e tradizionali. L’ingresso è libero.Carpi celebra l’Epifania con un ricco programma culturale. Domenica 4 gennaio i Musei di Palazzo dei Pio sono aperti dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito, mentre la Biblioteca Loria propone un incontro della rassegna “Domeniche in scienza”. Anche il Castello dei Ragazzi apre in via straordinaria con il laboratorio “Welcome 2026”.Lunedì 5 e martedì 6 gennaio i Musei di Palazzo dei Pio saranno nuovamente aperti dalle 10 alle 18.Le mostre “Nella Cornice”, “Angeli” e “Formare la storia” resteranno visitabili fino all’11 gennaio.A Castelfranco Emilia la giornata dell’Epifania, martedì 6 gennaio, si apre alle 8 con il mercato straordinario in Corso Martiri. Dalle 8.30 arriva la “Befana in Vespa”, con distribuzione di caramelle, tè caldo e vin brulé a cura del Vespa Club locale. Alle 10.30 il Museo Civico Archeologico “Simonini” propone “Calze al Museo”, laboratori creativi per bambini dai 5 agli 11 anni dedicati all’Epifania e alla scoperta del museo in modo giocoso.1 anni, dedicati all’Epifania e alla scoperta del museo in modo giocoso.