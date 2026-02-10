Castelvetro, Odilia Iaccheri compie 100 anni

Un’altra centenaria a Castelvetro. A celebrare il traguardo del secolo di vita questa volta è stata Odilia Iaccheri, festeggiata dalla figlia e dai familiari nella casa residenza di riposo Villa Marconi del capoluogo. Come tradizione, nell’occasione c’è stata anche la visita del sindaco Federico Poppi che ha consegnato alla festeggiata una pergamena di felicitazioni a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità castelvetrese.

Nata il 9 febbraio 1926 a Polinago, Odilia si trasferì a Solignano nel 1957 insieme al marito per lavorare un podere agricolo. Principalmente casalinga, negli anni di gioventù, anche dopo sposata, “andò a servizio” presso famiglie a Milano e a Genova, come del resto il marito, per lunghi periodi muratore in trasferta