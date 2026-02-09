Bomporto, spray al peperoncino sul bus Seta: studenti delle Medie a casa coi genitori

Grave episodio oggi pomeriggio intorno alle 14 su un bus Seta dedicato al trasporto scolastico dei ragazzi delle scuole Medie Volta di Bomporto. Uno degli studenti - con l’autobus ancora fermo - ha spruzzato spray al peperoncino a bordo. Diversi ragazzi hanno accusato malesseri e fastidi agli occhi e alla gola e l’autista è stato costretto a chiamare i carabinieri. Sul posto anche un’ambulanza per soccorrere alcuni ragazzi con sintomi più vistosi. I militari, giunti sul posto, hanno parlato con la preside e raccolto testimonianze. I ragazzi hanno chiamato i genitori per tornare a casa, mentre l’autobus coinvolto è ripartito dopo circa un’ora. Nelle prossime ore verranno visionate anche le immagini delle telecamere presenti sul mezzo. Seta si riserva di far denuncia per interruzione di pubblico servizio.

