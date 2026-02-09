Grave episodio oggi pomeriggio intorno alle 14 su un bus Seta dedicato al trasporto scolastico dei ragazzi delle scuole Medie Volta di Bomporto. Uno degli studenti - con l’autobus ancora fermo - ha spruzzato spray al peperoncino a bordo. Diversi ragazzi hanno accusato malesseri e fastidi agli occhi e alla gola e l’autista è stato costretto a chiamare i carabinieri. Sul posto anche un’ambulanza per soccorrere alcuni ragazzi con sintomi più vistosi. I militari, giunti sul posto, hanno parlato con la preside e raccolto testimonianze. I ragazzi hanno chiamato i genitori per tornare a casa, mentre l’autobus coinvolto è ripartito dopo circa un’ora. Nelle prossime ore verranno visionate anche le immagini delle telecamere presenti sul mezzo. Seta si riserva di far denuncia per interruzione di pubblico servizio.
Bomporto, spray al peperoncino sul bus Seta: studenti delle Medie a casa coi genitori
E’ successo oggi pomeriggio intorno alle 14 all’uscita da scuola. Indagano i carabinieri
