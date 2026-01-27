Incidente a San Matteo, l'autista Seta ha invaso la corsia opposta
Lo rende noto l'azienda stessa. Si tratta di un dipendente di una ditta esterna che gestisce in subappalto la linea
27 gennaio 2026 alle 15:33
'Il mezzo Seta mentre percorreva il Canaletto in direzione Modena ha urtato alcuni veicoli che percorrevano l’altra corsia in direzione Bastiglia ed è poi finito fuori strada, fermandosi nel fossato che costeggia la carreggiata sul lato opposto al proprio senso di marcia. L’incidente ha coinvolto, oltre alla corriera, altre tre vetture ed un furgone. A bordo della corriera erano presenti una decina circa di passeggeri, nessuno dei quali ha riportato ferite gravi. L’autista stesso della corriera (dipendente di una ditta esterna che gestisce in subappalto la linea) non ha riportato gravi conseguenze ma solo alcune contusioni. Due dei conducenti delle vetture urtate dalla corriera sono rimasti incastrati nei loro veicoli ed hanno riportato ferite di maggiore entità'. Così Seta dà conto dell'incidente avvenuto questa mattina a San Matteo di Modena (qui). 'L'autista è sempre rimasto cosciente e subito dopo l’impatto ha avvisato la centrale operativa di Seta, i cui operatori hanno immediatamente contattato il servizio 118 ed il comando della Polizia Locale. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze ed un’automedica, oltre ai mezzi dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale. Complessivamente l’incidente ha coinvolto 11 persone, che sono state trasportate agli ospedali cittadini con codici di lieve o media gravità.
La Polizia Locale di Modena ha effettuato i rilievi, regolato la viabilità in zona e raccolto le testimonianze delle persone presenti sui mezzi coinvolti nell’incidente. Le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli hanno comportato la chiusura al transito della Statale 12 in entrambe le direzioni per circa due ore'. La corriera era partita alle ore 9:05 dall’autostazione di Mirandola ed avrebbe dovuto concludere la corsa alle ore 10:06 all’autostazione di Modena. I passeggeri rimasti illesi sono stati accompagnati a destinazione con mezzi sostitutivi approntati da Seta. Sul mezzo Seta è presente un impianto di videosorveglianza, le cui immagini verranno messe a disposizione delle autorità per i dovuti accertamenti.
