Modena, schianto sul Canaletto tra una corriera Seta e 4 auto: undici persone ferite

Grave incidente stradale questa mattina, intorno alle 10 sul Canaletto, all'altezza di San Matteo, tra Modena e Bastiglia. Per cause ancora in corso di accertamento un autobus di linea Seta e quattro autovetture sono rimasti coinvolti in una collisione.

Il bilancio complessivo al momento è di 11 persone ferite, quattro in modo grave. Di queste, due risultavano bloccate all'interno delle lamiere dei rispettivi veicoli. Il personale dei Vigili del Fuoco ha operato con cesoie e divaricatori idraulici per estrarre i feriti incastrati, affidandoli poi alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto con diverse ambulanze.

Sul luogo del sinistro è presente la Polizia Locale per i rilievi di rito e la gestione del traffico. Al fine di consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli e la pulizia della carreggiata, la Strada Statale 12 è attualmente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono tuttora in corso.