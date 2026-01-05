Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Omicidio a Bologna, capotreno 34enne ucciso a coltellate in stazione

L'uomo, Alessandro Ambrosio, è stato trovato morto, ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni, Alessandro Ambrosio di Bologna, è stato trovato morto, ucciso a coltellate, questa sera intorno alle 18 nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Sul posto, la polizia ferroviaria e la squadra mobile, con il medico legale, coordinati dal pm Michele Martorelli. Sono in corso anche rilievi scientifici. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, non aperta ai viaggiatori. Saranno acquisite le telecamere della zona.
Alessandro Ambrosio pare non fosse in servizio e si stava recando al parcheggio della stazione in viale Pietramellara, quando è stato colpito da un fendente all'addome secondo alcune fonti da uno squilibrato. A trovarlo a terra un dipendente di Italo che ha avvisato la Polfer.

Il sindaco

'Un atto gravissimo, attendiamo di capire cosa sia avvenuto, ma intanto voglio esprimere la nostra vicinanza, in un momento così doloroso, ai familiari e ai colleghi del giovane capotreno trovato morto nei pressi del parcheggio del Piazzale Ovest della stazione. Confidiamo nel lavoro delle autorità inquirenti e offriamo la nostra massima disponibilità per quanto dovesse ritenersi utile alle indagini'. Così, in una nota, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

