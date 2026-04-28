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Investe e uccide un 69enne e si allontana, arrestato 52enne albanese residente nel modenese

Investe e uccide un 69enne e si allontana, arrestato 52enne albanese residente nel modenese

I carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato poco dopo per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga

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Alla guida di un suv avrebbe investito e ucciso un 69enne a piedi, poi si è allontanato. È successo ieri nel tardo pomeriggio a Castel d'Aiano, sull'Appennino bolognese e i carabinieri hanno rintracciato e arrestato poco dopo per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga un cittadino albanese di 52 anni, residente in Appennino modenese.

L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari. La segnalazione è arrivata intorno alle 18.30, quando è stato trovato, in via dei Piani, il corpo di Gaetano Martone, 69enne originario di Caserta e residente in zona. Inutile è stato l'intervento del 118.

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