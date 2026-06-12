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Incendio stabilimento Versalis a Mantova: colonna di fumo visibile anche nel carpigiano

Incendio stabilimento Versalis a Mantova: colonna di fumo visibile anche nel carpigiano

Con una ordinanza il sindaco Murari ha invitato tutti i cittadini, a titolo precauzionale, a tenere chiuse le finestre e non stazionare all’esterno

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E' visibile anche dalla Bassa modenese e dal carpigiano la colonna di fumo nero provocata dal vasto incendio divampato nella zona industriale di Mantova che ha coinvolto lo stabilimento Versalis in zona via Tagliercio, in un magazzino di stoccaggio di polimeri. Con una ordinanza il sindaco Murari ha invitato tutti i cittadini, a titolo precauzionale, a tenere chiuse le finestre e non stazionare all’esterno, in attesa dei risultati dei campionamenti ambientali attualmente in corso da parte di Arpa.

Le fiamme hanno infatti causato una densa nube di fumo nero, visibile nel cielo a chilometri di distanza, che fa temere possibili rischi ambientali.

Gli operai sono stati evacuati e al momento non risultano feriti. Le forze dell'ordine hanno isolato la zona ed è stata sospesa la circolazione ferroviaria lungo la tratta Mantova-Monselice. Sul posto stanno operando dieci squadre dei vigili del fuoco.

Dalle 9:48 i vigili del fuoco sono impegnati con squadre del Comando di Mantova, con rinforzi provenienti dai comandi di Brescia, Milano, Verona e Modena.

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