Schianto in A1 a Sasso Marconi, muore un ragazzo di 22 anni

Tragedia questa mattina in autostrada a Bologna. Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale sull'A1, a Sasso Marconi, intorno alle 6.30, in corsia Nord.

L'auto guidata dal giovane ha urtato la motrice di un trasporto eccezionale, si è ribaltata e successivamente è stata colpita da un'altra macchina che stava sopraggiungendo.

Anche un uomo di 59 anni è rimasto ferito, soccorso in condizioni di media gravità. Per gli accertamenti sulla dinamica è intervenuta la Polizia Stradale. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore.

Foto E'tv