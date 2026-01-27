Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Schianto in A1 a Sasso Marconi, muore un ragazzo di 22 anni

Schianto in A1 a Sasso Marconi, muore un ragazzo di 22 anni

L'auto guidata dal giovane ha urtato la motrice di un trasporto eccezionale, si è ribaltata e successivamente è stata colpita da un'altra macchina

Tragedia questa mattina in autostrada a Bologna. Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale sull'A1, a Sasso Marconi, intorno alle 6.30, in corsia Nord.

L'auto guidata dal giovane ha urtato la motrice di un trasporto eccezionale, si è ribaltata e successivamente è stata colpita da un'altra macchina che stava sopraggiungendo.

Anche un uomo di 59 anni è rimasto ferito, soccorso in condizioni di media gravità. Per gli accertamenti sulla dinamica è intervenuta la Polizia Stradale. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore.

Benvenuti nella capitale della libertà su quattro ruote

Bologna città 30, il Tar annulla il piano del sindaco Lepore: vittoria di Fdi di Bignami

Camion si ribalta in autostrada nel Bolognese, muore autista 59enne

Morto in un incidente l'imprenditore 51enne Alberto Stancari: il cordoglio di Confapi Emilia

San Luca, terminati i lavori di restauro. Zuppi: 'E' il nostro piccolo cammino di Santiago'

Omicidio del capotreno a Bologna, Marin Jelenic resta in carcere

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate

Omicidio a Bologna, capotreno 34enne ucciso a coltellate in stazione

Modena, tenta di rubare in un supermercato: marocchino bloccato da agente fuori servizio

Modena, entra in bar con un machete e minaccia dipendente: denunciato

Strage Crans-Montana: primi esiti autopsia, Giovanni Tamburi morto per asfissia

