Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate

All’interno dell’abitazione dove è avvenuto il delitto era presente anche la madre della vittima, di 87 anni e coniuge dell’arrestato, illesa e non coinvolta

E' Eros Canepari l'uomo di 89 anni che oggi pomeriggio ha ucciso la figlia Monica 63enne a Castelnuovo. I carabinieri di Sassuolo lo hanno arrestato nella quasi flagranza del delitto di omicidio volontario aggravato. L'uomo ha ripetutamente colpito con un martello al capo ed al corpo la donna, causandole gravissime lesioni mortali.

I carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di una condomina che aveva udito le urla disperate della vittima provenienti dall’appartamento posto a piano terra dello stabile.

All’interno dell’abitazione dove è avvenuto il delitto era presente anche la madre della vittima, di 87 anni e coniuge dell’arrestato, illesa e non coinvolta nella dinamica dei fatti e successivamente affidata alle cure dei sanitari dell’ospedale di Baggiovara.

L’indagato ora è piantonato in stato di arresto a Baggiovara.

Il pubblico ministero di questa Procura della Repubblica ha immediatamente assunto la direzione delle indagini, in occasione del sopralluogo effettuato nell’abitazione.

Dai preliminari accertamenti è emerso che l’arrestato era da diverso tempo in cura presso un centro di salute mentale del circondario e che, nel settembre scorso, era già stato destinatario di un intervento da parte dei carabinieri di Castelnuovo Rangone che avevano proceduto al ritiro cautelativo, a causa del suo stato mentale, di una pistola legalmente detenuta.

