Sedicenne accoltellato a morte al Novi Sad di Modena, pakistano condannato a 22 anni e 7 mesi

Condannato a 22 anni e 7 mesi uno dei tre presunti autori dell'omicidio di Muhammad Arham, sedicenne pakistano accoltellato a morte nel marzo del 2023 al parco Novi Sad di Modena in una violenta lite con bastoni e, appunto, lame.
Il giovane, maggiorenne ed anch'esso pakistano, era stato individuato, assieme a due connazionali minorenni (che hanno ricevuto pene sopra i 14 anni in un altro procedimento al tribunale dei minori) quale autore materiale del delitto.
Ad oggi l'imputato condannato in tribunale a Modena, per il quale l'accusa aveva chiesto una pena di vent'anni, dunque inferiore, risulta ancora latitante.