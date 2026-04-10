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Sedicenne accoltellato a morte al Novi Sad di Modena, pakistano condannato a 22 anni e 7 mesi

Sedicenne accoltellato a morte al Novi Sad di Modena, pakistano condannato a 22 anni e 7 mesi

Il giovane, maggiorenne e ancora latitante, era stato individuato assieme a due connazionali minorenni

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Condannato a 22 anni e 7 mesi uno dei tre presunti autori dell'omicidio di Muhammad Arham, sedicenne pakistano accoltellato a morte nel marzo del 2023 al parco Novi Sad di Modena in una violenta lite con bastoni e, appunto, lame.

Il giovane, maggiorenne ed anch'esso pakistano, era stato individuato, assieme a due connazionali minorenni (che hanno ricevuto pene sopra i 14 anni in un altro procedimento al tribunale dei minori) quale autore materiale del delitto.

Ad oggi l'imputato condannato in tribunale a Modena, per il quale l'accusa aveva chiesto una pena di vent'anni, dunque inferiore, risulta ancora latitante.

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