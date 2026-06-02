Perseguita, minaccia e diffama il suo ex legale: arrestato

La Polizia di Stato, su disposizione della Procura di Modena, ha eseguito nella serata di lunedì 1° giugno un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un uomo italiano di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine e ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori ai danni di una donna di 37 anni, avvocata.



Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, la vicenda sarebbe iniziata nel gennaio 2026. L’uomo avrebbe tempestato la professionista — che in passato era stata anche sua legale di fiducia e lo aveva difeso ottenendo per lui un’assoluzione — con telefonate cariche di minacce e insulti.



Le condotte non si sarebbero fermate lì. L’indagato avrebbe inviato alla donna email e messaggi da un profilo falso, con contenuti pesantemente minatori e diffamatori. Non solo: avrebbe spedito numerose PEC indirizzate non solo alla vittima, ma anche all’Ordine degli Avvocati, alle forze dell’ordine e agli uffici giudiziari, insinuando dubbi sulla sua persona e sulla sua attività professionale.



Le indagini della Squadra Mobile hanno delineato un quadro di persecuzione continua, tale da generare nella donna un forte senso di paura e costringerla a modificare le proprie abitudini quotidiane. Elementi ritenuti sufficienti dal GIP per disporre la misura cautelare.



L’arresto è stato eseguito presso il domicilio dell’uomo, con il supporto della sezione di sicurezza cibernetica della Polizia di Stato. Contestualmente è stata effettuata una perquisizione informatica, durante la quale sono stati sequestrati diversi dispositivi ritenuti utili alle indagini.



