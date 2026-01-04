Omicidio a Castelnuovo Rangone: uomo di 90 anni uccide la figlia sessantenne

Un omicidio si è consumato nel modenese oggi pomeriggio all'interno di un appartamento in una palazzina in strada per Formigine angolo via montanara. Una donna di 60 anni è stata uccisa. A toglierle la vita sarebbe stato il padre di 90 anni. Il movente e la dinamica del delitto sono ancora da chiarire. L’uomo, stando alle prime informazioni, avrebbe dei problemi cognitivi. Sono in corso le indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Modena insieme ai colleghi della stazione di Castelnuovo.



Gianni Galeotti Giornalista Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua