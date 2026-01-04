Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Omicidio a Castelnuovo Rangone: uomo di 90 anni uccide la figlia sessantenne

Dinamiche movente al vaglio dei Carabinieri del nucleo investigativo di Modena

1 minuto di lettura
Un omicidio si è consumato nel modenese oggi pomeriggio all'interno di un appartamento in una palazzina in strada per Formigine angolo via montanara. Una donna di 60 anni è stata uccisa. A toglierle la vita sarebbe stato il padre di 90 anni. Il movente e la dinamica del delitto sono ancora da chiarire. L’uomo, stando alle prime informazioni, avrebbe dei problemi cognitivi. Sono in corso le indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Modena insieme ai colleghi della stazione di Castelnuovo.
Foto dell'autore

