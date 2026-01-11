Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

San Luca, terminati i lavori di restauro. Zuppi: 'E' il nostro piccolo cammino di Santiago'

San Luca, terminati i lavori di restauro. Zuppi: 'E' il nostro piccolo cammino di Santiago'

L'investimento totale è di oltre 6,8 milioni di euro, di cui oltre 4,8 milioni stanziati dal presidente dell'Emilia-Romagna

'È una giornata bellissima: perché il portico è Bologna, questo legame tra l'alto e il basso, tra il cielo e la terra, tra questa dimensione così spirituale di Maria e la vita della nostra città'.

Con queste parole il cardinale e Arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi ha commentato la fine dei lavori di restauro e consolidamento del tratto collinare del portico di San Luca, a Bologna.

Secondo Zuppi, il portico più lungo del mondo, che con i Portici di Bologna è stato riconosciuto Patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco nel 2021, è anche un 'piccolo Cammino di Santiago: invece che tanti chilometri sono 2,8'. Ma, dice, 'analogamente al Cammino di Santiago, anche qui c'è la nostra umanità che cammina, qualche volta cammina insieme, si cerca e rappresenta quindi una dimensione di tanta umanità, e nell'umanità che si troviamo sempre la spiritualità'. Il cantiere, nello specifico, ha interessato il tratto che dall'Arco del Meloncello conduce fino al Santuario della Beata Vergine di San Luca, sanando i danni causati dal terremoto in Emilia-Romagna del 2012 e coinvolgendo circa 1.800 metri lineari e 341 archi su 658 complessivi.
L'investimento totale è di oltre 6,8 milioni di euro, di cui oltre 4,8 milioni stanziati dal presidente dell'Emilia-Romagna nel ruolo di Commissario delegato alla ricostruzione post sisma 2012, attraverso fondi ministeriali, e 2 milioni finanziati dal ministero della Cultura. Dei fondi stanziati dalla Regione, circa 2,5 milioni sono già stati erogati.

L'operazione è stata possibile grazie al lavoro del Comitato per il restauro del Portico di San Luca, composto da Arcidiocesi di Bologna, Santuario della Beata Vergine di San Luca, Comune di Bologna e Quartiere Porto-Saragozza. 'Lo sforzo che è stato fatto è importante, ma anche giusto: siamo di fronte a un bene che racconta la nostra città e la Madonna di San Luca continua a ispirare tantissimi nostri cittadini' ha commentato anche l'assessora regionale all'ambiente e alla programmazione territoriale Irene Priolo, sottolineando che 'quella di oggi è un'inaugurazione di inizio anno bellissima'.

