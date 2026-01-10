Omicidio del capotreno a Bologna, Marin Jelenic resta in carcere
Nel corso del nuovo sopralluogo svolto ieri nel luogo dove è stato ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio è stato trovato un coltello
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Il killer del capotreno? Era stato fermato dalla polizia locale, ma agenti non hanno accesso a banca dati
Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano
Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne
Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote
Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellateArticoli Recenti
Carpi, aggredisce il titolare di un negozio in centro: tunisino fermato col taser
Rapina a Modena, arrestato tunisino di 27 anni: fuga bloccata da un cittadino
Modena: precedenti per rapina, truffa, ricettazione: foglio di via obbligatorio per un 37enne e un 48enne
Blitz dei Nas nel modenese: multe a raffica a bar, ristoranti e supermercati