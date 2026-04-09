Campogalliano: grande incendio devasta azienda agricola

Nella notte appena trascorsa, intorno all’1.20 le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute d’urgenza nel comune di Campogalliano, in via del Lavoro, a causa di un violento incendio divampato all'interno di un'azienda agricola locale.

Il rogo ha interessato una vasta area della proprietà, coinvolgendo in particolare diverse strutture serricole. La natura dei materiali e l'estensione del fronte di fuoco hanno richiesto un massiccio dispiegamento di mezzi e uomini per circoscrivere le fiamme ed evitare che queste si propagassero alle strutture limitrofe.

Le manovre di spegnimento sono risultate particolarmente complesse, protraendosi per tutta la notte.

Al momento, le squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora presenti sul posto per completare le operazioni di minuto spegnimento e per la messa in sicurezza dell'intera area interessata.

Non si segnalano, allo stato attuale, feriti o persone coinvolte.

