Nella notte appena trascorsa, intorno all’1.20 le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute d’urgenza nel comune di Campogalliano, in via del Lavoro, a causa di un violento incendio divampato all'interno di un'azienda agricola locale.
Il rogo ha interessato una vasta area della proprietà, coinvolgendo in particolare diverse strutture serricole. La natura dei materiali e l'estensione del fronte di fuoco hanno richiesto un massiccio dispiegamento di mezzi e uomini per circoscrivere le fiamme ed evitare che queste si propagassero alle strutture limitrofe.
Le manovre di spegnimento sono risultate particolarmente complesse, protraendosi per tutta la notte.
Al momento, le squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora presenti sul posto per completare le operazioni di minuto spegnimento e per la messa in sicurezza dell'intera area interessata.
Non si segnalano, allo stato attuale, feriti o persone coinvolte.
Campogalliano: grande incendio devasta azienda agricola
In via de Lavoro le grandi serre divorate dalle fiamme. Nessun ferito. Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte
Nella notte appena trascorsa, intorno all’1.20 le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute d’urgenza nel comune di Campogalliano, in via del Lavoro, a causa di un violento incendio divampato all'interno di un'azienda agricola locale.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Esplosione in un negozio di moto a Fiorano: padre ustionato gravissimo, ferito anche il figlio, evacuate nove famiglie
Operazione Interforze a Vignola: discoteca abusiva in centro, sanzioni per 25mila euro
Castelfranco, sequestro da 1,2 milioni di euro a noto ristoratore
Vignola, maxi blitz nella base dei rapinatori, stavano preparando l'assalto ad un portavalori: 14 arresti e armi sequestrate
Modena, pauroso schianto sulla Nuova Estense, macchina in fiamme: muore 79enneArticoli Recenti
Nuova fuga e nuovo arresto per Elia Del Grande: ha ferito il carabiniere che lo bloccava
Modena, arrestato un 35enne italiano per furto aggravato su auto in sosta
Modena, via Lussemburgo: a fuoco officina meccanica, colonna di fumo nella zona nord
Modena, controlli di Finanza: irregolarità in diversi distributori, multe per 50mila euro