Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Capotreno ucciso in stazione a Bologna: identificato il presunto aggressore

Capotreno ucciso in stazione a Bologna: identificato il presunto aggressore

L'omicida sarebbe Jelenic Marin, un croato di 36 anni, noto alle forze dell’ordine per reati e aggressioni nelle stazioni di altre città

1 minuto di lettura

E' stato identificato grazie alle telecamere l'omicida di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne ucciso ieri alla stazione di Bologna.

Si tratterebbe di Jelenic Marin, un croato di 36 anni, noto alle forze dell’ordine per reati e aggressioni nelle stazioni di altre città: dopo aver accoltellato a morte Ambrosio sarebbe scappato salendo su un treno. Una volta individuata la sua presenza vicino al luogo dell’omicidio, gli agenti hanno collegato quella figura al 36enne facendo scattare le ricerche. Le sue immagini sono state diramate a tutte le volanti e agli agenti della Polfer di tutti gli scali.

Ambrosio era figlio di un ferroviere da poco andato in pensione: ieri era il suo giorno di riposo e stava raggiungendo l’auto nel parcheggio riservato ai dipendenti, un’area non accessibile al pubblico.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Omicidio a Bologna, capotreno 34enne ucciso a coltellate in stazione

Omicidio a Bologna, capotreno 34enne ucciso a coltellate in stazione

Buon pari del Sassuolo a Bologna

Buon pari del Sassuolo a Bologna

Bologna, in carcere noto referente della criminalità organizzata

Bologna, in carcere noto referente della criminalità organizzata

Bologna: Prodi chiede di togliere cittadinanza onoraria alla Albanese, Lepore persevera

Bologna: Prodi chiede di togliere cittadinanza onoraria alla Albanese, Lepore persevera

Bologna ricorda la strage di Salvemini 35 anni dopo

Bologna ricorda la strage di Salvemini 35 anni dopo

Corso di laurea per militari, la Cgil: 'Fuori la guerra dalle università'

Corso di laurea per militari, la Cgil: 'Fuori la guerra dalle università'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo Garibaldi

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo Garibaldi

Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Pavullo, perseguita e minaccia la ex e il suo nuovo compagno: arrestato 41enne

Pavullo, perseguita e minaccia la ex e il suo nuovo compagno: arrestato 41enne

Mega-rissa in Corso Canal Grande, intervengono gli Street Tutor ed evitano il peggio

Mega-rissa in Corso Canal Grande, intervengono gli Street Tutor ed evitano il peggio

Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate

Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate

Omicidio a Castelnuovo Rangone: uomo di 90 anni uccide la figlia sessantenne

Omicidio a Castelnuovo Rangone: uomo di 90 anni uccide la figlia sessantenne