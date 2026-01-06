Capotreno ucciso in stazione a Bologna: identificato il presunto aggressore

E' stato identificato grazie alle telecamere l'omicida di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne ucciso ieri alla stazione di Bologna.

Si tratterebbe di Jelenic Marin, un croato di 36 anni, noto alle forze dell’ordine per reati e aggressioni nelle stazioni di altre città: dopo aver accoltellato a morte Ambrosio sarebbe scappato salendo su un treno. Una volta individuata la sua presenza vicino al luogo dell’omicidio, gli agenti hanno collegato quella figura al 36enne facendo scattare le ricerche. Le sue immagini sono state diramate a tutte le volanti e agli agenti della Polfer di tutti gli scali.

Ambrosio era figlio di un ferroviere da poco andato in pensione: ieri era il suo giorno di riposo e stava raggiungendo l’auto nel parcheggio riservato ai dipendenti, un’area non accessibile al pubblico.