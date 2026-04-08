E' stato fermato su un’auto rubata Elia Del Grande il 50enne di Cadrezzate, noto per essere stato l'autore della 'strage dei fornai'. L'uomo non era rientrato ieri, domenica 5 aprile, dal permesso pasquale che gli aveva consentito di allontanarsi dalla casa-lavoro di Alba dove avrebbe dovuto trascorrere sei mesi per lavorare come volontario in una mensa dei poveri.
Era la seconda volta in cinque mesi che fuggiva: il 30 ottobre si era allontanato da una struttura analoga a Castelfranco Emilia per poi essere rintracciato dopo 10 giorni.
Oggi i carabinieri lo hanno rintracciato nel Varesotto e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali per avere ferito un militare nella fugo. L'uomo il 7 gennaio del 1998 uccise il padre Enea, la madre Alida e il fratello Enrico in quella che venne definita la 'strage dei fornai per il lavoro delle vittime. Uscito nel 2023 dal carcere dopo 26 anni di detenzione era stato sottoposto alla libertà vigilata e collocato in una casa lavoro a Castelfranco Emilia dove aveva tentato la prima fuga.
Nuova fuga e nuovo arresto per Elia Del Grande: ha ferito il carabiniere che lo bloccava
Era la seconda volta in cinque mesi che fuggiva: il 30 ottobre si era allontanato da una struttura analoga a Castelfranco Emilia
E' stato fermato su un’auto rubata Elia Del Grande il 50enne di Cadrezzate, noto per essere stato l'autore della 'strage dei fornai'. L'uomo non era rientrato ieri, domenica 5 aprile, dal permesso pasquale che gli aveva consentito di allontanarsi dalla casa-lavoro di Alba dove avrebbe dovuto trascorrere sei mesi per lavorare come volontario in una mensa dei poveri.
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