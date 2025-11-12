Evaso da Castelfranco: arrestato nel Varesotto Elia Del Grande. Si spostava in pedalò

Elia del Grande, il 50enne allontanatosi dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia sul quale pende una condanna a 30 anni per l'omicidio dei genitori e del fratello, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri nel Comune di Cadrezzate, suo paese d'origine in provincia di Varese.

I carabinieri di Varese e Modena, supportati dal Ros di Milano lo hanno arrestato all'interno di un'abitazione. A Cadrezzate Del Grande ha ancora delle proprietà immobiliari.

Proprio qui il 7 gennaio 1998 sterminò la famiglia. Per quella che fu definita 'la strage dei fornai', l'intera famiglia lavorava nel forno di proprietà sempre a Cadrezzate, Del Grande fu condannato a 30 anni in via definitiva.

La conoscenza del territorio di Del Grande, spiegano i carabinieri, non ha agevolato le operazioni di ricerca del fuggitivo, il quale si è spostato ripetutamente con facilità tra la ricca vegetazione dell’area ricompresa tra Ternate, Travedona Monate e Cadrezzate con Osmate, potendo anche contare su soggetti che lo hanno favorito. 'Per garantire la propria irreperibilità non ha esitato anche ad utilizzare un pedalò per spostarsi sul lago di Monate, di notte, evidenziando, particolare disinvoltura, tra darsene e canneti lacustri'.

