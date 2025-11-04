Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Viaggio all'interno dal sito ex industriale che da simbolo mondiale dell'avanguardia nell'automotive è diventato, negli ultimi 3 anni, simbolo di degrado prima e sballo oggi. Nelle parole di Ezio Pavese, storico custode, la speranza di un recupero forse ancora possibile

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

A poche ore dalla fine del rave che ha occupato due giorni e mezzo il comparto ex industriale Bugatti, storico stabilimento ex Bugatti di Campogalliano, abbandonata completamente da tre anni dopo lo stop anche all'attività dei custodi, l’area si presenta in una condizione che sorprende. Da un lato i graffiti ricoprono ogni superficie interna, ed esternamente anche lo storico marchio della 'fabbrica blù, ma allo stesso tempo l'area e stata ripulita, dagli stessi partecipanti, prima di lasciarla, dai rifiuti. Raccolti in grandi sacchi e accumulati in diversi punti.
Quasi a volere fornire una parvenza di civiltà a ciò che per due giorni ha rappresentato nel suo insieme, ben altro. Uno sfregio che ha sancito quasi l'epilogo di un declino che dura ormai da diversi anni, nella disattenzione anche di una comunità che solo ora sembra accorgersi di cosa, nel tempo, ha perduto.

 


 

 

 



Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Rave, Siulp: 'Solidarietà agli agenti, auspichiamo piena applicazione della legge'

Rave, Siulp: 'Solidarietà agli agenti, auspichiamo piena applicazione della legge'

Rave a Campogalliano: se dal Pd a Fdi è condanna unanime, allora forse quei ragazzi hanno ragione

Rave a Campogalliano: se dal Pd a Fdi è condanna unanime, allora forse quei ragazzi hanno ragione

Rave a Campogalliano: scontri con la polizia, 9 persone arrestate

Rave a Campogalliano: scontri con la polizia, 9 persone arrestate

Lega Modena: 'Rave di Campogalliano, chi pagherà i danni?'

Lega Modena: 'Rave di Campogalliano, chi pagherà i danni?'

Rave ex Bugatti: l'area si sta svuotando lentamente dopo una notte di tensione

Rave ex Bugatti: l'area si sta svuotando lentamente dopo una notte di tensione

Il rave non finisce, scontri con le forze dell'ordine all'uscita

Il rave non finisce, scontri con le forze dell'ordine all'uscita

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Finanziato dalle grandi aziende farmaceutiche: Fabrizio Pregliasco dichiara in Parlamento

Finanziato dalle grandi aziende farmaceutiche: Fabrizio Pregliasco dichiara in Parlamento

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Modena, perchè il sindaco non condanna il blocco squadrista della tangenziale?

Modena, perchè il sindaco non condanna il blocco squadrista della tangenziale?

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Il rave di Halloween all'ex Bugatti continua: controlli serrati all'esterno, ma nessuno sgombero

Il rave di Halloween all'ex Bugatti continua: controlli serrati all'esterno, ma nessuno sgombero

Rettorato: il passaggio formale da Porro a Cucchiara, prima donna alla guida di Unimore

Rettorato: il passaggio formale da Porro a Cucchiara, prima donna alla guida di Unimore

Anna Cisint a Sassuolo e Castelfranco: 'Le moschee irregolari vanno chiuse, i sindaci facciano rispettare la legge'

Anna Cisint a Sassuolo e Castelfranco: 'Le moschee irregolari vanno chiuse, i sindaci facciano rispettare la legge'

Il caso di Ciao Comunicazione e i rapporti con Stefano Bonaccini

Il caso di Ciao Comunicazione e i rapporti con Stefano Bonaccini