Lega: 'Sicurezza a Castelfranco Emilia fuori controllo, servono le ronde'

'A Castelfranco cresce la preoccupazione tra i cittadini, che ormai ogni mattina si svegliano con la paura di nuove notizie di cronaca. Prima ancora di guardare il meteo, si controllano i social per sapere cosa sia successo durante la notte. Negli ultimi giorni, infatti, si sono moltiplicati gli episodi di criminalità: furti con scasso nei locali del centro, furti di pezzi di auto di lusso e, da ultimo, una lite notturna con feriti. Secondo quanto riferito, sarebbero intervenute tre pattuglie dei Carabinieri e più ambulanze, con un bilancio di tre persone ferite e diverse identificate'. Così Lodovica Boni della Lega Castelfranco Emilia.

'Il sindaco ha parlato di una lite scoppiata “per futili motivi”, ma la cittadinanza non può più accontentarsi di spiegazioni che minimizzano il problema. La realtà è che cresce il disagio e aumenta la sensazione di insicurezza. I cittadini chiedono soltanto di poter vivere serenamente, senza la paura costante di subire furti o aggressioni. Le misure adottate finora, comprese le telecamere di sorveglianza, si stanno rivelando insufficienti. È necessario pensare a interventi più concreti e immediati. Tra le proposte, quella di organizzare gruppi di volontari che possano presidiare i quartieri e segnalare situazioni sospette alle forze dell’ordine - chiude la Boni -. Chiamateli ronde o gruppi di controllo il nome non ha alcuna importanza. L’obiettivo resta lo stesso; difendere il nostro paese dal degrado e restituire sicurezza e fiducia alla comunità'.