Castelfranco, furti e vandalismi contro le auto in sosta

Castelfranco, furti e vandalismi contro le auto in sosta

A parlare è Giovanni Gidari, vicecoordinatore provinciale di Forza Italia di Modena: 'Caro sindaco, la risposta non è nel buonismo'

'A Castelfranco Emilia, in zona Piscina/Mezzaluna, continuano gli atti vandalici e i furti ai danni delle vetture in sosta. Un fatto grave, che non può essere liquidato con un sorriso o con una battuta, è il sintomo evidente di un territorio che sta perdendo il controllo della sicurezza e del rispetto civile'. Così Giovanni Gidari, vicecoordinatore provinciale di Forza Italia di Modena.

'Ed ecco che sorge spontanea una domanda, cosa ha intenzione di dire o di fare il sindaco Gargano? Richiamerà ancora una volta il suo celebre “effetto Nesquik”, quella singolare metafora gastronomica che avrebbe dovuto spiegare il miscelarsi di colori e culture differenti, ma che ormai sembra rappresentare soltanto la diluizione di ogni responsabilità amministrativa? Mentre i cittadini si trovano a dover fare i conti con atti vandalici, degrado e insicurezza crescente, il primo cittadino, e “papabile” segretario provinciale del Partito Democratico, appare più impegnato a costruire una narrazione zuccherata della realtà, in cui tutto si mescola e nulla si risolve. Ma la politica, caro sindaco, non è una tazza di latte e cacao. È fatta di decisioni, di presenza sul territorio, di risposte concrete a chi ogni giorno lavora, paga le tasse e vorrebbe semplicemente vivere tranquillo nella propria città'.

'Se questo è il “nuovo corso” del PD modenese, allora ci preoccupa ancor di più il futuro delle amministrazioni della provincia.
Perché se a Castelfranco l’effetto Nesquik ha già sciolto il senso della sicurezza, a Modena rischia di sciogliere anche quello della buona amministrazione. Forza Italia, al contrario, crede che la sicurezza sia un diritto primario, e che il rispetto per i cittadini debba venire prima delle metafore e delle campagne d’immagine. Serve una politica che torni a occuparsi delle cose reali, del decoro urbano, della legalità, della protezione dei beni privati e pubblici. Perché, caro sindaco, quando il latte della realtà è caldo, la polvere degli slogan si scioglie in fretta, e resta solo il sapore amaro dell’abbandono' - chiude Gidari.

