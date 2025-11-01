Elia Del Grande, condannato a trent'anni di carcere per la cosiddetta 'strage dei fornai', si è allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, facendo perdere le sue tracce.
L'uomo, il 7 gennaio 1998, all'età di 22 anni sterminò la sua famiglia uccidendo a fucilate il padre Enea (57 anni), la madre Alida (56) e il fratello maggiore Enrico (27) a Cadrezzate nel Varesotto. Del Grande, oggi 49 anni, era destinatario di una misura di sicurezza poiché ritenuto socialmente pericoloso e avrebbe dovuto trascorrere sei mesi nella struttura fino ad una nuova valutazione.
Per il triplice omicidio Del Grande era già uscito dal carcere dopo aver scontato 25 anni. Le ricerche del fuggitivo si concentrano anche nel varesotto e in Sardegna.
Castelfranco Emilia, evaso dalla Casa lavoro Elia De Grande: nel '98 sterminò la famiglia
Del Grande, oggi 49 anni, era destinatario di una misura di sicurezza poiché ritenuto socialmente pericoloso
Elia Del Grande, condannato a trent'anni di carcere per la cosiddetta 'strage dei fornai', si è allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, facendo perdere le sue tracce.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra
Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne
Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato
Aggredita in pieno giorno vicino all’autostazione: salvata da un gruppo di studenti
Modena, alloggi abusivi occupati da stranieri in via Carteria all'interno di negozi vuoti
Omicidio di Alessandro Gozzoli, 27 anni a Caldarariu
Bologna, Finanza scopre truffa del fotovoltaico da 80 milioni
Schianto all'alba a Nonantola: ferito estratto dall'auto dai Vigili del Fuoco