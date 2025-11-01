Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco Emilia, evaso dalla Casa lavoro Elia De Grande: nel '98 sterminò la famiglia

Castelfranco Emilia, evaso dalla Casa lavoro Elia De Grande: nel '98 sterminò la famiglia

Del Grande, oggi 49 anni, era destinatario di una misura di sicurezza poiché ritenuto socialmente pericoloso

Elia Del Grande, condannato a trent'anni di carcere per la cosiddetta 'strage dei fornai', si è allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, facendo perdere le sue tracce.
L'uomo, il 7 gennaio 1998, all'età di 22 anni sterminò la sua famiglia uccidendo a fucilate il padre Enea (57 anni), la madre Alida (56) e il fratello maggiore Enrico (27) a Cadrezzate nel Varesotto. Del Grande, oggi 49 anni, era destinatario di una misura di sicurezza poiché ritenuto socialmente pericoloso e avrebbe dovuto trascorrere sei mesi nella struttura fino ad una nuova valutazione.
Per il triplice omicidio Del Grande era già uscito dal carcere dopo aver scontato 25 anni. Le ricerche del fuggitivo si concentrano anche nel varesotto e in Sardegna.

